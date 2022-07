Un total de 180 places de qualification (88 places pour chaque sexe, plus deux par sexe pour le pays hôte) seront attribuées, avec un maximum de huit places - quatre pour les hommes et quatre pour les femmes - par comité national olympique", a annoncé la fédération internationale pour les quatre épreuves sur route, course en ligne et contre-la-montre. L'UCI a annoncé la nouvelle ce mardi. Le cyclisme atteindra pour la première fois la parité hommes-femmes lors des JO de Paris 2024 . "(88 places pour chaque sexe, plus deux par sexe pour le pays hôte)", a annoncé la fédération internationale pour les quatre épreuves sur route, course en ligne et contre-la-montre.

Ad

L'une des conséquences est de réduire le nombre maximum de coureurs pour les différentes équipes nationales de 5 à 4 pour la course sur route hommes, l'une des épreuves-phare du cyclisme aux JO. Les places de qualification seront attribuées pour l'essentiel sur la base du classement mondial route UCI par nations, à partir des résultats enregistrés en 2023. Aux JO de Tokyo, la course sur route masculine avait réuni l'an passé 130 coureurs, la course féminine 67 concurrentes.

Paris 2024 Le CIO va tripler son aide aux sportifs ukrainiens HIER À 05:58

Pour les contre-la-montre individuels, 35 places pour les hommes et 35 places pour les femmes sont disponibles avec un maximum de deux athlètes par pays et par sexe. Dans les 12 épreuves sur piste (vitesse individuelle et par équipes, keirin, poursuite par équipes, omnium, américaine), les mêmes qu'à Tokyo, 190 places de qualification sont disponibles à raison de 95 par sexe, avec un maximum de 14 places par comité national olympique (sept pour les hommes et sept pour les femmes). Le VTT (34 hommes et autant de femmes) et le BMX (24 hommes et 24 femmes) respecteront eux aussi strictement la parité.

Paris 2024 Raí enthousiaste, Estanguet sur l'eau : les meilleurs moments de la Journée Olympique 26/06/2022 À 19:37