Qui pour assurer le relais entre les JO de Tokyo et ceux de Paris, trois ans plus tard ? En musique, ce sera le champion électro Woodkid, avec un morceau créé pour l'occasion et un concert le 8 août au Trocadéro. Le 8 août marquera ainsi la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo, la France devenant ce jour-là officiellement le prochain pays hôte des Jeux Olympiques d'été, en 2024.

Pour la B.O. de ce passage de témoin, c'est Woodkid qui oeuvre, épaulé par deux formations musicales de Radio France, l'Orchestre National de France et la Maîtrise de Radio France. Pour marquer l'évènement, le surdoué français donnera aussi un concert gratuit à Paris, le 8 août, au Live des Jeux des jardins du Trocadéro (fan zone, non loin de la Tour Eiffel, dédiée aux JO cet été).

"C'est avec honneur et émotion que j'ai accepté l'invitation à construire la première prise de parole artistique des Jeux de Paris 2024", commente l'artiste dans un communiqué. Woodkid a été nominé trois fois aux Grammy Awards et a collaboré avec des stars comme Lana del Rey, Katy Perry ou encore Drake.

