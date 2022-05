" a assuré le triple champion olympique de canoë slalom. Pour rappel, en plus des réunions ministérielles, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a commandé un rapport au délégué interministériel aux grands événements sportifs et l'UEFA a diligenté une enquête indépendante sur les événements.

Face à l'inquiétude que peut provoquer un tel dysfonctionnement pour l'accueil de 80 000 spectateurs pour un seul match dans un seul stade, Estanguet a tenu à insister : "Il faut aussi garder son sang-froid, on a un dispositif qui est adapté pour les Jeux. (...) Il y a une expertise dans ce pays. (...) Elle ne doit pas être remise en cause".

Pourtant, les critiques et les remises en cause ont plus, notamment dans les médias étrangers. "" déplorait le quotidien sportif espagnolau lendemain des évènements, quand lerelatait les scènes de supporters fuyant les gazs de la police. Sans directement répondre à ces critiques, Tony Estanguet a fait écho aux accusations de Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur, qui a pointé du doigt "" qui se seraient présentés aux portes du Stade de France avec de faux billets en version papier . Ce qui aurait causé, selon lui, le début des troubles. La billetterie sera "" a promis le président du CoJo, anticipant toute question de fraude.