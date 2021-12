Jeux Olympiques

VIDEO - Paris 2024 / Prestigieux et monumental : découvrez le parcours de la cérémonie d'ouverture sur la Seine

JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024 - Pressé d'être au 26 juillet 2024 et de découvrir une cérémonie d'ouverture unique en son genre ? Voici un aperçu de ce qui vous attendra le long de la Seine et de ses ponts. Spectacle majestueux et d'exception à venir. Paris 2024, c'est déjà demain.

