C’est l’histoire d’une discipline olympique qui n’est même plus au programme de la Coupe du monde. Mais le combiné reste une épreuve historique du ski alpin et, sans doute aussi, la plus grande chance de titre olympique pour Alexis Pinturault. Certes, en l’absence de combiné cette saison, il est difficile d’établir une véritable liste de favoris mais le Français a bien trop de références dans la discipline pour ne pas s’avancer comme l’homme à battre.

Champion du monde de combiné à Äre en 2019, vice-champion olympique en 2018, vice-champion du monde à Cortina l’an passé, Pinturault est sans conteste le skieur le plus régulier de la discipline, lui qui n’a plus quitté le podium en combiné depuis les Mondiaux de Saint-Moritz en 2017. Soit neuf courses de suite sur la boîte, dont cinq victoires ! Plus rapide en descente que les slalomeurs, plus sûr entre les piquets serrés que les descendeurs, le Français a le profil parfait du champion olympique de combiné. D’autant que, sur le papier, la concurrence semble modérée.

Le champion du monde en titre Marco Schwarz est loin de sa forme de 2021 mais restera une menace sérieuse, tout comme les Suisse Loic Meillard et Luca Aerni, à condition de rester suffisamment proche après la descente. Il aurait également pu se méfier de Matthias Mayer, champion olympique de Super-G et capable de résister en slalom, comme il l’avait prouvé à Wengen en 2020… en battant Alexis Pinturault. Mais l'Autrichien ne figure finalement pas sur la liste très réduite des engagés (27 skieurs). Le Français a toutes les cartes en main pour devenir le skieur tricolore le plus médaillé aux JO, avec une 4e breloque. Mais cette fois-ci, Pinturault veut de l’or.

ON A AUSSI HÂTE DE VOIR

Si Merlin Surget peut créer l’exploit

Sur les trois Français engagés en snowboardcross, Merlin Surget est sans doute la meilleure carte tricolore dans l’optique d’une médaille. Huitième mondial, le snowboardeur de Sallanches a notamment pris une belle 2e place lors de l’étape de Krasnoyarsk, en Russie en janvier. De quoi espérer accrocher une médaille à Pékin ? Après tout, la France n’est jamais repartie des JO sans médaille en snowboardcross chez les messieurs…

Si Chen va résister aux Japonais

Triple champion du monde en titre, Nathan Chen est parfaitement parti pour s’offrir son premier titre olympique, après sa 5e place de 2018. Auteur d’un exceptionnel programme court (113,97 pts), il est en tête avant le programme libre de ce jeudi, où il tentera de devenir le 8e Américain à décrocher l’or aux JO . Mais il devra résister aux deux Japonais Shoma Uno, 2e à Pyeongchang et 3e à l’issue du programme court, et Yuma Kagiyama, 2e des derniers Mondiaux et dauphin de Chen pour le moment.

Si Chloe Kim restera invincible

Imbattable depuis quatre ans en half-pipe, Chloé Kim est la grande favorite à sa propre succession. Championne olympique à Pyeongchang, double championne du monde en titre, l’Américaine a largement dominé les qualifications avec un premier saut à 87,75 points, malgré une chute sur son deuxième essai. Sacrée avec un score de 98,25 en 2018, Kim est théoriquement intouchable. Mais attention à la Japonaise Mitsuki Ono et la Chinoise Xuetong Cai, auteures de deux scores de plus de 83 points en qualification.

ON SE DEMANDE AUSSI…

Si Kevin Aymoz a le moindre chance d’accrocher le podium

Le Français a réussi un très beau programme court, avec un score de 93,00 points, pas si loin de son record. Mais le Tricolore est tout de même à plus de 12 points du podium avant le programme libre, ce qui est peu et beaucoup à la fois. Pour avoir la moindre chance, il faudra que Kevin Aymoz batte très largement son record sur le libre (178,92pts), d’au moins dix points.

Si les Pays-Bas vont poursuivre leur domination en patinage de vitesse

Six médailles dont trois titres en quatre épreuves : pour l’heure, les Pays-Bas dominent largement le patinage de vitesse à Pékin et cela pourrait de nouveau se poursuivre jeudi sur le 5000m femmes. Championne du monde en titre de l’épreuve, déjà sacrée dans ces JO sur le 3000m, Irene Schouten espère bien succéder à sa compatriote Esmee Visser. Mais il faudra encore venir à bout de l’inusable Martina Sablikova, championne olympique en 2010 et 2014 et médaillée d’argent en 2014.

Si Therese Johaug va encore écraser la concurrence

Le skiathlon n'avait été qu'un long périple solitaire victorieux, en sera-t-il de même pour le 10km classique de Therese Johaug ? Championne du monde de l'épreuve classique en 2019 et médaille de bronze à Sotchi en 2014, la Norvégienne fait partie des grandes favorites de cette deuxième course de fond.

LE CHIFFRE : 100

C’est le score maximal qu’il est possible de réaliser en half-pipe. Et ils ne sont que deux à l’avoir déjà obtenu en compétition : Shaun White et Chloe Kim. L’Américaine va-t-elle réussir à égaler sa performance des X Games 2015 ? En finale olympique, la performance serait folle.

LES FRANÇAIS EN LICE JEUDI

Patinage artistique

Programme libre messieurs : Adam Siao Him Fa et Kevin Aymoz

Ski Alpin

Combiné messieurs : Alexis Pinturault

Ski de fond

10km classique femmes : Coralie Bentz et Melissa Gal

Snowboard

Cross : Loan Bozzolo, Leo le Ble Jaques et Merlin Surget

LES FINALES DE JEUDI

Patinage artistique

2h30 : Programme libre hommes

Snowboard

2h30 : 1re manche du half-pipe femmes

2h58 : 2e manche du half-pipe femmes

3h25 : 3e manche du half-pipe femmes

Ski Alpin

3h30 : descente du combiné hommes

7h15 : slalom du combiné hommes

Snowboard

De 7h (huitièmes de finale) à 8h15 (finales): Cross hommes

Ski de fond

8h00 : 10km classique femmes

Ski acrobatique

12h50 : Epreuve par équipes mixte

Patinage de vitesse

13h00 : 5000m femmes

Luge

14h30 : Relais par équipes

