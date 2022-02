LE GRAND RENDEZ-VOUS : LE SPRINT DAMES EN BIATHLON

C’est tout simplement la discipline qui réussit le mieux aux Françaises cette saison. Si elles ne s’y sont pas imposées, contrairement à l’individuel, elles ont déjà réussi quatre podiums en sprint, soit un de plus qu’en poursuite et deux de plus qu’en mass-start, certes moins nombreuses au programme. Mais ce format court et intense correspond parfaitement aux qualités de toutes les Françaises.

Ad

Un 10/10 pour un podium : les temps forts du sprint de Chevalier-Bouchet en vidéo

Pékin 2022 Préaubert décrypte en palette le "génie" Chen IL Y A 2 HEURES

En pleine confiance après sa médaille d’argent sur l’individuel, Anais Chevalier-Bouchet part avec une longueur d’avance sur ses compatriotes, fort de ses certitudes au tir comme sur les skis mais aussi de son statut de vice-championne du monde acquis l’an passé à Pokljuka. Mais, comme elle, Julia Simon, Anais Bescond et Justine Braisaz-Bouchet ont également décroché un podium cette saison dans la discipline et toutes peuvent espérer accrocher une médaille olympique. Mais les Françaises ne partent pas non plus favorites.

En tête du classement de la discipline, seule biathlète à avoir gagné deux sprints et à compter cinq podiums cette saison, la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland fait figure d’épouvantail, à condition de mieux tirer qu’en individuel (3e malgré 2 fautes). Le constat est assez similaire pour les sœurs suédoises Elvira et Hanna Öberg, décevantes lundi (13e et 16e) ou pour la championne du monde en titre du sprint, la Norvégienne Tiril Eeckhoff. Sans oublier les Biélorusses Hanna Sol et Dzinara Alimbekava. Mais les Françaises ont largement leur chance et comptent bien la saisir.

ON A AUSSI HATE DE VOIR

La réaction de Worley en Super-G

Tombée en seconde manche sur le géant alors qu’elle visait ad minima un podium, Tessa Worley peut se rattraper sur le Super-G. Si ce n’est pas sa discipline de prédilection, la Bornandine reste sur deux tops 10 (5e et 6e) et, sur une piste qui semblait technique et piégeuse chez les messieurs, elle a les moyens de viser le podium. Mais il faudra pour cela vaincre les Italiennes et les Suissesses, vainqueurs des sept Super-G de la saison (même si Brignone a partagé le succès avec Hütter à Garmisch). On suivra également les autres Tricolores, dont Laura Gauche, 5e à Zauchensee.

"Tessa Worley a fait des petites erreurs mais surtout elle nous a fait peur !"

La vengeance des Bleus en ski de fond

Ce fut l’une des déceptions tricolores du début des Jeux. Seulement 23e du skiathlon, Maurice Manificat, qui n’avait pas mâché ses mots après sa contre-performance , a l’occasion de se refaire, cette fois sur l’épreuve du 15 km classique. Le natif de Sallanches, triple médaillé de bronze aux JO, et qui s’élancera en 38e position, tentera d’aller décrocher sa première breloque en individuel. Richard Jouve, éliminé en demi-finale du sprint, et Hugo Lapalus, eux aussi revanchards, voudront rebondir.

Bolshunov en démonstration : revivez l'arrivée en solitaire du Russe au skiathlon

Les derniers sauts de la carrière de Shaun White

Champion olympique en 2006, 2010 et 2018, Shaun White prendra sa retraite à la fin de ces JO de Pékin 2022. Et quel plus beau départ qu’un 4e et ultime titre olympique ? S’il a souffert en qualification, avec une grosse frayeur après sa chute lors du premier saut, l’Américain reste l’un des favoris de la finale d’halfpipe. Mais il devra se méfier de l’Australien Scotty James et du Japonais Aymu Hirano, qui l’accompagnaient sur le podium en 2018 et qui ont dominé les qualifications.

ON SE DEMANDE AUSSI…

Si la Suède et la République Tchèque peuvent créer l’exploit

Deux titres pour les Etats-Unis et quatre pour le Canada en six éditions… Autant dire que le hockey sur glace féminin est clairement dominé par ces deux nations. La tâche des Suédoises, opposées au Canada, et des Tchèques, qui affronteront les Américaines, s’annonce donc très compliquée. Mais, après tout, la Suède avait battu les USA en 2006 à Turin pour filer en finale (avant de perdre face au Canada). Alors sait-on jamais…

Si Van der Poel réussira le doublé

Déjà sacré sur le 5000m, Nils Van der Poel est une nouvelle fois l’un des grands favoris du 10 000m en patinage de vitesse. Le Suédois, recordman du monde de la discipline, aura fort à faire face au Canadien Ted-Jan Bloemen et au Néerlandais Patrick Roest pour devenir le premier patineur à réussir le doublé 5000m-10000m depuis le Néerlandais Jochem Uytdehaage à Salt lake City en 2002.

Si Kristina Reztsova imitera sa mère ?

Auteur d’un excellent début de saison et notamment du premier podium de sa carrière au Grand-Bornand, Kristina Reztsova fait partie des outsiders pour le sprint 7,5 km femmes. En cas de titre, la Russe pourrait ainsi imiter sa mère, Anfisa Reztsova, première championne olympique du sprint, en 1992, à Albertville.

LES FRANÇAIS EN LICE VENDREDI

Biathlon Sprint femmes

Anaïs Bescond, Chloé Chevalier, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon.

Short-track 500m hommes

Quentin Fercoq, Sébastien Le Pape.

Ski alpin Super-G femmes

Tessa Worley, Laura Gauché, Tiffany Gauthier, Romane Miradoli.

Ski de fond 15 km classique

Maurice Manificat, Hugo Lapalus, Richard Jouve.

LES FINALES DE VENDREDI

Snowboard

2h30 : Manche 1 de la finale hommes

2h58 : Manche 2 de la finale hommes

3h25 : Manche 3 de la finale hommes

Ski Alpin

4h00 : Super-G femmes

Ski de fond

8h00 : 15 km classique hommes

Patinage de vitesse

9h00 : 10 000m

Biathlon

10h00 : Sprint 7,5 km femmes

Skeleton

13h20 : Manche 3 hommes

14h55 : Manche 4 hommes

Patinage de vitesse piste courte

13h43 : 1000m femmes finale A

Pékin 2022 Kim vole sur son snowboard, Pinturault rate le coche : le film du jour IL Y A 2 HEURES