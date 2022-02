Le grand rendez-vous: Fillon-Maillet pour rentrer dans l’histoire

Titré sur l’individuel, médaillé d’argent sur le relais, Quentin Fillon Maillet a d’ores et déjà réussi ses Jeux, avec ses deux premières médailles olympiques. Mais le leader de la Coupe du monde a encore faim de titres et de médailles et il se verrait bien ajouter le sprint à son escarcelle. Vu ce qu’il a démontré sur la piste, à Pékin comme en Coupe du monde, c’est en tout cas clairement le grand favori. Si ce n’est pas l’épreuve qui lui réussit le mieux, le sprint reste une discipline où sa régularité au tir et sa vitesse sur les skis le situe régulièrement sur ou autour le podium. De quoi rêver d’une deuxième médaille d’or ?

La performance n’est pas si fréquente. Parmi les Français, seul Martin Fourcade s’est offert deux titres dans une même olympiade, que ce soit à Sotchi (2014) et à Pyeongchang (2018). Mais gagner le sprint et l’individuel lors des mêmes Jeux Olympiques, seuls deux biathlètes l’ont réussi dans l’histoire : Frank-Peter Rötsch à Calgary en 1988 et la légende norvégienne Ole Einar Björndalen à Sotchi en 2014. Mais si Quentin Fillon Maillet reste sur un succès dans l’exercice à Ruhpolding, la concurrence sera rude pour doubler la mise. A commencer par les autres Français.

Que ce soit Emilien Jacquelin, en quête de revanche après son individuel raté, Fabien Claude ou Simon Desthieux, Fillon Maillet est loin d’être la seule chance tricolore pour ce sprint. Tous trois peuvent rêver au titre ou, au moins, à une médaille. A condition évidemment de tirer juste, condition indispensable pour espérer jouer les premiers rôles. Les principaux adversaires des Français seront évidemment Norvégiens avec les frères Boe, Tarjei et Johannes, Suédois, avec le leader de la discipline Sebastian Samuelsson, et Russes, avec le duo Loginov-Latypov. Mais le favori, c’est bien Quentin Fillon Maillet.

On a aussi hâte de voir

SI l’équipe de France peut devenir la première championne par équipe de snowboardcross

Pour la première fois de l’histoire des Jeux Olympiques, il y aura une épreuve par équipes en snowboardcross. Une grosse opportunité de médaille pour les Bleus. Performante chez les femmes (l’argent pour Trespeuch), un peu moins chez les messieurs (élimination en demi-finale de Surget), l’équipe de France comptera sur sa grosse densité pour tenter de décrocher le premier titre olympique de cette discipline. Les deux duos tricolores associeront Chloé Trespeuch à Merlin Surget et Julia Pereira de Sousa-Mabileau à Loan Bozzolo.

Si Papadakis et Cizeron prendront la tête dès le programme court

C’est le seul titre qui manque à leur palmarès. Quadruple champions du monde, quintuple champions d’Europe, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ne pensent qu’au titre olympique depuis leur médaille d’argent à Peyongchang, au terme d’un concours marqué par un incident avec la robe de la patineuse . En 2018, c’était en danse courte qu’ils avaient laissé échapper la médaille d’or et nul doute qu’ils voudront cette fois faire la différence d’entrée. Histoire de ne pas laisser espérer leurs rivaux, les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, champions du monde en 2021, en tête avant la danse libre.

Si Kamil Stoch peut devenir le premier triple champion du gros tremplin

Il n’est plus vraiment au sommet de son art mais Kamil Stoch, 8e des qualifications vendredi, reste un candidat à l’or olympique. Surtout en grand tremplin. Le Polonais est tout simplement le double tenant du titre, après ses sacres à Sotchi et Pyeeongchang. S’il ne part évidemment pas avec la faveur des pronostics, ceux-ci lui préférant le champion olympique japonais du tremplin normal Ryōyū Kobayashi ou l’Allemand Karl Geiger, il ne faudra pas totalement écarter Stoch, bon 6e dimanche dernier. Et, en cas de sacre, le Polonais entrerait dans l’histoire en devenant le premier tout premier sauteur à s’offrir trois titres olympiques sur le grand tremplin. A 34 ans, c’est sans doute sa dernière chance.

On se demande aussi...

Si les fondeuses françaises feront mieux qu’en 2018

Le ski de fond féminin français est en plein renouveau mais les Bleues savent bien qu’elles n’ont aucune chance de jouer un podium, sauf performance venue de l’espace. Malgré tout, les Françaises voudront montrer qu’elles progressent olympiade après olympiade et faire mieux que la 12e place (sur 14) qu’elles avaient réussi en 2018.

Si Lorentzen résistera à la jeune garde

Champion olympique en titre, Haavard Holmefjord Lorentzen fera encore figure de favori sur le 500m de patinage de vitesse. Mais le Norvégien aura fort à faire face à des adversaires tous plus rapides que lui intrinsèquement. Son record personnel, établi à 34’’28, n’est que le 16e record le plus rapide, parmi les 30 engagés. Mais en 2018, il avait été sacré en 34’’41, l’actuel record olympique. Et le recordman du monde, Pavel Kulizhnikov, n’est que remplaçant pour l’heure.

Si les Etats-Unis battront enfin de nouveau le Canada

En hockey-sur-glace, les Etats-Unis n’ont remporté le titre olympique qu’à deux reprises, en 1960 et 1980, la faute notamment à l’absence régulière des joueurs de NHL, comme c’est encore le cas à Pékin. Reste qu’affronter le Canada est toujours un match particulier , une nation que les Américains n’ont plus battu aux JO depuis les poules à Vancouver. Depuis, les Etats-Unis se sont inclinés en finale en 2010 et ont été battus en poule en 2014.

Le chiffre : 2

Au 21e siècle, la France n'a récolté que deux médailles sur l'ensemble des sports de glace. Quelles sont les raisons qui expliquent un tel manque de résultats dans toutes ces disciplines ?

Les Français en lice samedi

Biathlon, sprint hommes

Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Fabien Claude

Patinage artistique, programme rythmique

Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron

Ski de fond, 4x5 km femmes

Lena Quintin, Delphine Claudel, Flora Dolci, Melissa Gal

Snowboard cross par équipes mixtes

Loan Bozzolo / Julia Pereira de Sousa Mabileau, Merlin Surget / Chloe Trespeuch

Les finales de samedi

Biathlon

10h00 : sprint hommes

Patinage de vitesse

09h53 : 500m hommes

Saut à ski

A partir de 11h : Grand tremplin hommes

Skeleton

14h55 : Manches 4 femmes

Ski de fond

8h30 : Relais 4 x 5km femmes

Snowboard

Vers 4h : Cross par équipes mixtes

