Les Jeux olympiques sont déjà de retour. Six mois après les JO de Tokyo , direction la Chine et Pékin pour les 24e Jeux olympiques d'hiver. Première ville à accueillir des JO d'été et d'hiver, la capitale chinoise rentrera dans l'histoire. Un événement que vous pourrez suivre en intégralité sur l'ensemble des plateformes Eurosport, du 2 au 20 février 2022.