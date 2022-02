A deux jours de la cérémonie d'ouverture, le relais de la flamme olympique des JO d'hiver de Pékin a démarré mercredi dans la capitale chinoise. Plus de 1.000 personnes vont se relayer pour porter la flamme à travers les différents lieux qui doivent accueillir des compétitions, à Pékin et dans la ville voisine de Zhangjiakou, avant la cérémonie d'ouverture vendredi soir au Stade olympique, le célébre "Nid d'oiseau". Les premiers relais ont été assurés par Luo Zhihuan, ancien patineur de vitesse qui a remporté en 1963 le premier titre mondial pour la Chine dans une discipline hivernale, l'astronaute Jing Haipeng et Ye Peijian, concepteur de satellites, selon le quotidien Beijing Daily.

Le parcours de la flamme jusqu'en Chine avait commencé en octobre sur le site antique grec d'Olympie, où la cérémonie avait été perturbée par des manifestants accusant le pays de violations de droits humains. Plusieurs pays occidentaux, dont les Etats-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne et le Canada, ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques pour dénoncer le bilan de la Chine en matière de droits de l'Homme, notamment le traitement des minorités musulmanes au Xinjiang et la répression des opposants à Hong Kong.

Un nombre de spectateurs limité

Sur le plan de la pandémie, la Chine, seule grande économie mondiale à poursuivre une stratégie zéro Covid, n'a pris aucun risque dans l'organisation de ses Jeux olympiques. L'événement se déroule dans une "bulle" strictement fermée, sans contact entre les participants et le public, afin d'empêcher tout infection de se propager à l'ensemble de la population.

Le nombre de spectateurs pouvant assister au relais de la torche va être limité, la Chine encourageant ses citoyens à suivre l'événement en ligne plutôt que d'essayer d'apercevoir le cortège en personne. Un responsable du comité d'organisation Pékin-2022, Cai Qi, a espéré que les Jeux allait aider "à dissiper la tristesse de la pandémie". Le relais de flamme olympique passera également par le Palais d'Eté de Pékin et ira sur la Grande Muraille.

