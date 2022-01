Le Covid ne faiblit pas en Chine. Bien au contraire. Le nombre de cas positifs a atteint lundi niveau le plus élevé depuis mars 2020, à trois semaines du coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver. Lundi, 223 nouveaux cas ont été signalés en Chine, dont 80 dans la ville portuaire de Tianjin, touchée par le virus, et neuf autres, dont des cas d'Omicron, à Canton, dans le sud du pays. Soixante-huit autres cas ont été signalés dans la province centrale du Henan, où des mesures de confinement partiel et une campagne massive de tests ont été mis en place pour plusieurs millions de résidents.

Zhuhai, à la frontière avec Macao, a demandé à ses habitants d'éviter de quitter la ville après avoir détecté une poignée de cas d'Omicron et a commencé à tester toute la ville à partir de lundi. Les écoles ont été fermées. Pendant ce temps, dans la ville historique de Xi'an, dans le nord du pays, les nouvelles contaminations ont fortement ralenti après près d'un mois de confinement. Soixante nouveaux cas importés ont également été enregistrés lundi, alors que la Chine maintient des contrôles stricts sur les entrées aux frontières, y compris la réduction du nombre de vols et une politique de "coupe-circuit" selon laquelle les itinéraires sont interrompus si le nombre d'infections importées est trop élevé.

Des réglementations renforcées

Les athlètes et les représentants ont déjà commencé à arriver dans la capitale en prévision des Jeux, entrant immédiatement dans une bulle étroitement contrôlée qui les sépare entièrement du reste de la population. Après la détection d'un cas local d'Omicron à Pékin au cours du week-end, les autorités ont renforcé les réglementations pour les personnes arrivant dans la capitale depuis d'autres régions de Chine. Pékin exige désormais un test négatif avant le voyage et un test de suivi après l'arrivée, les habitants étant invités à ne pas quitter la ville pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire.

La femme infectée n'a pas quitté Pékin et n'a pas été en contact avec d'autres personnes infectées, ont déclaré les autorités sanitaires, qui ont testé quelque 13.000 personnes vivant ou travaillant dans la même zone. Certains sites touristiques de la capitale ont également été fermés. La Chine, où le virus est apparu pour la première fois fin 2019, s'accroche à une politique draconnienne de tolérance zéro face au coronavirus, au moment où le reste du monde rouvre ses frontières. Mais cette politique est mise à rude épreuve ces dernières semaines avec de multiples foyers de contamination à travers le pays.

Les anneaux olympiques, dans un des villages olympiques des JO de Pékin 2022, à Zhangjiakou - 03/01/2022 Crédit: Getty Images

