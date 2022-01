Ils sont français, finlandais, allemands, canadiens ou encore autrichiens et ils doivent permettre du 4 au 20 février à la Chine, non pas de collectionner les médailles, mais "d'aller chercher le meilleur résultat possible", résume Simon Lemieux. Ce Québecois, en charge de l'équipe de Chine de ski de bosses, cache difficilement son admiration pour ses protégés qui sont loin d'avoir l'expérience et le vécu des meilleurs freestylers de la planète.

"Ca ne fait que quatre ans qu'ils font du ski. Je n'ai jamais vu ça. En seulement quatre ans, imaginer pouvoir participer à la Coupe du monde et être bon comme ça, c'est vraiment impressionnant", a-t-il commrencé par expliqué. "Ils se concentrent à 100% sur le ski. On a neuf jeunes qui passent leur journée entre rampe d'eau, trampoline, salle de sport, ski... Ils ne vivent que pour ça", note également Simon Lemieux.

Ad

Pékin 2022 La France a fait son choix : Maracineanu ira à Pékin IL Y A 4 HEURES

Même constat du côté de Mathieu Siboni, un Français qui a dirigé l'équipe chinoise de snowboardercross pendant plusieurs hivers: lui aussi est parti de zéro, mais a pu compter sur l'investissement et la motivation sans faille des sportifs. "Ils vivent dans des complexes sportifs. Ils ne voient plus trop leurs familles. Ils sont dédiés à la Chine et à son sport. Il y a vraiment un gros patriotisme", se rappelle ce dernier.

Une enveloppe illimité

Pour préparer le rendez-vous de Pékin, les entraîneurs étrangers ont quasiment eu carte blanche. "Si on dit on a besoin de ça, ils vont nous le construire. On avait besoin d'une rampe pour les sauts dans l'eau, avec un nouvel angle. Ils nous l'ont construite en quelques mois. Les installations, c'est cool", assure Simon Lemieux."Tous les moyens étaient bons pour pouvoir nous faire progresser", renchérit Mathieu Siboni. "On est partis au Chili, on les amenés à Isola 2000, en Autriche... L'enveloppe est illimitée, mais il faut que ce soit cohérent".

Rampe de saut à ski pour Pékin 2022 Crédit: Getty Images

Entraîneur de tir de l'équipe de Chine de biathlon, aux côtés de la légende norvégienne Ole Einar Bjoerndalen, Jean-Pierre Amat estime disposer "sur l'un des sites d'entraînement de la plus belle piste du monde": "Quand on demande des modifications, c'est fait dans la semaine", confirme-t-il. Mais, à l'entendre, le sport chinois n'a pas encore fait sa révolution et associe toujours succès et entraînement acharné, voire excessif.

Plus d'un an de stage

"Le rythme, c'est cinq jours d'entraînement, suivis d'un jour de repos. On a eu un athlète qui n'allait pas bien et en discutant avec lui, on s'est aperçu que ça faisait 14 mois consécutifs qu'il était en stage, sans rentrer chez lui", grimace le champion olympique 1996 de tir à la carabine. Sans oublier que le contexte du Covid a singulièrement compliqué la tâche des entraîneurs et obligé les sélectionnés olympiques chinois, en 2021 en particulier, à rester dans le huis-clos de leur camp d'entraînement pour éviter toute contamination. Dans ces conditions, Mathieu Siboni a préféré "arrêter quand ils ont voulu me garder plus de deux mois en confinement total dans un hôtel".

La Chine n'est pas la première à avoir fait son marché à l'étranger : avant les JO 2014 de Sotchi et ceux de Pyeongchang quatre ans plus tard, la Russie et la Corée du Sud sont elles aussi allées dans les nations de référence des sports où elles étaient faibles ou inexistantes pour recruter parfois à prix d'or des entraîneurs réputés.

La Russie est allée plus loin en naturalisant le Sud-Coréen Ahn Hyun-soo, devenu Viktor An, et l'Américain Vic Wild qui lui ont donné des médailles d'or en short-track et snowboard. Pas de ça pour la Chine, car elle se projette au-delà des Jeux de 2022. Mathieu Siboni prévient : "Ils veulent vraiment lancer les Chinois sur les sports d'hiver. Ils n'en sont qu'aux débuts là-bas. Il y a une volonté et de l'argent".

Pékin 2022 Taïwan n'enverra pas de représentants officiels HIER À 08:38