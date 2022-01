C'est un défi que doivent relever beaucoup de pays organisateurs des Jeux Olympiques, dont la Chine pour l'édition 2022 dé Pékin : être présent dans toutes les disciplines, pour lesquelles ils sont qualifiées d'office en vertu de leur statut de pays-hôte, même celles où elle n'a aucun passé, résultat probant ou, parfois même, pratiquant. Pour être éligible dans le tournoi masculin de hockey sur glace, la solution pour la Corée du Sud a été d'accorder à sept joueurs nord-américains des passeports sud-coréens, de recruter un ancien entraîneur de la Ligue nord-américaine (NHL) et d'investir massivement.

Au final, la Corée du Sud n'a gagné aucun de ses trois matches du tournoi olympique, mais contre le Canada, la Suisse et la république tchèque, elle a évité l'humiliation de déroutes cinglantes. A l'issue des JO 2018, la Corée du Sud a même grimpé du 31e au 16e rang mondial. "Les JO, c'était génial. La couverture médiatique, tout était fantastique, l'intérêt montait", raconte Jim Paek, l'entraîneur actuel de la Corée du Sud qui fut le premier joueur né en Corée du Sud à remporter la prestigieuse Coupe Stanley, sous les couleurs des Penguins de Pittsburgh.

"Ils ne pouvaient pas rester là à végéter"

"Et puis patatras. Tous ces obstacles se sont dressés", poursuit-il, en référence à la pandémie qui a stoppé net les compétitions, nationales et internationales. Sur les sept joueurs naturalisés pour les JO, six sont retournés en Amérique du Nord, faute de voir leurs contrats renouvelés. "Il fallait que la vie continue pour eux", explique Paek. "Ils ne pouvaient pas rester là à végéter".

L'équipe de hockey sur glace de la Corée Crédit: Getty Images

Beaucoup auraient aimé rester, affirme pourtant Matt Dalton, le seul des sept joueurs importés en 2018 à poursuivre sa carrière en Corée du Sud. Mais à cause de la pandémie et de l'intérêt décroissant du public, "cela n'a tout simplement pas pu se faire". Toutes les installations sportives étant fermées pour cause de Covid-19, les joueurs en ont été réduits à s'entraîner sur des parkings pour préparer leur tournoi de qualification olympique pour Pékin.

Et sans surprise, ils ont perdu leurs trois matches face à la Slovénie, le Danemark et la Norvège : "Quand on arrive avec rien, il est difficile de repartir avec quelque chose", résume Paek. L'argent public s'est depuis tari pour le hockey sur glace comme pour les autres sports d'hiver. Et le public, qui s'était brièvement pris de passion pour le hockey à Pyeongchang, notamment pour l'équipe féminine sud-coréenne qui avait fusionné pour les JO avec celle de Corée du Nord, s'est lassé.

19 sportifs "importés"

"Tout le travail acharné, le sang, la sueur, les larmes... Il n'en reste vraiment plus rien, sauf des souvenirs", se lamente Paek, pour qui "c'est le retour à la case départ". Le hockey n'est pas la seule discipline à avoir perdu ses sportifs de pointe et ses moyens. Au total, 19 sportifs en hockey sur glace, luge et biathlon, sur les 144 Sud-Coréens en lice à Pyeongchang, avaient été "importés" de l'étranger.

Les joueuses de hockey sur glace de la Corée unifiée face à la Suisse aux Jeux Olympiques de PyeongChang Crédit: Getty Images

Outre les six hockeyeurs rentrés chez eux, le skieur de fond Kim Magnus, dont la mère est sud-coréenne et le père norvégien, a repris la nationalité norvégienne moins de trois mois après avoir participé à Pyeonchang sous le drapeau sud-coréen. "J'ai pensé que ça ne valait pas le coup de mettre mon avenir en danger pour skier ici", avait-il expliqué à l'agence Yonhap avant son départ.

Les importations d'athlètes et les investissements massifs avaient permis à la Corée du Sud de finir les Jeux Olympiques 2018 à la 7e position au tableau des médailles avec 17 podiums, dont cinq titres. A Pékin, les objectifs seront plus modestes : deux médailles d'or et une place parmi les 15 premiers.

