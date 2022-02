Perrine Laffont (Ski acrobatique)

Discipline : Bosses

Âge : 23 ans

Date : Finale le dimanche 6 février

Perrine Laffont c'est l'histoire d'une gamine de 18 ans qui était attendue au sommet il y a quatre ans et qui n'a pas failli à sa mission. Première médaillée et donc première championne olympique tricolore à Pyeongchang, la Pyrénéenne a l'occasion de remettre ça à Pékin puisque la finale des Bosses aura lieu dès le deuxième jour officiel de compétition, le dimanche 6 février.

Il faudra pour y être passer les qualifications (jeudi 3 février ou séance de rattrapage le matin de la finale). On n'imagine pas Perrine Laffont se rater à ce point. Deuxième de la Coupe du monde derrière Anri Kawamura, elle n'est sortie du podium qu'à une seule reprise et s'est imposée par deux fois sur les bosses. Face à la Japonaise, la Française n'est pas ultra-favorite mais Laffont sait briller au bon moment.

Quentin Fillon Maillet (Biathlon)

Disciplines : Sprint, Poursuite, Individuel, Mass start

Âge : 29 ans

Dates : Du mardi 8 au vendredi 18 février

La dernière manche de Coupe du monde à Antholz-Anterselva l'a vu un peu plus en difficulté mais cette étape en Italie ne doit pas faire oublier l'excellence de Quentin Fillon Maillet depuis deux mois (cinq victoires). Ce passage l'a fait passer dans la lumière et devrait, sauf catastrophe après les Jeux Olympiques, lui assurer un premier gros globe du classement général.

On ne sait pas si "QFM" échangerait ce succès au général pour un titre olympique. Et pourquoi choisir ? A la différence de ses adversaires, lui n'a pas fait d'impasse avant les Jeux. On peut donc se demander s'il n'arrivera pas un peu émoussé. Si ce n'est pas le cas, Fillon Maillet est un candidat plus que crédible à l'or, notamment sur la poursuite : plus personne ne l'a battu dans cette discipline depuis début décembre (quatre succès).

Emilien Jacquelin (Biathlon)

Disciplines : Sprint, Poursuite, Individuel, Mass start

Âge : 26 ans

Dates : Du mardi 8 au vendredi 18 février

Lui aussi la poursuite, il connaît. Jamais aussi fort que dans la confrontation, surtout sur un dernier tour où il aime faire parler son sens tactique et son vice, Emilien Jacquelin est double champion du monde en titre de la discipline. Un titre olympique serait la suite logique pour le dauphin de Quentin Fillon Maillet au général.

Fini le temps de l’apprentissage, Jacquelin a un statut à assumer à Pékin

Jacquelin c'est d'abord l'histoire d'un paradoxe. Avant son succès en Mass start au Grand-Bornand, il ne comptait que deux victoires à son palmarès, deux fois pour le titre mondial. Vous l'avez compris, le skieur de Villard de Lans est un homme des grands rendez-vous. Tout jeune, il avait participé, sans briller, à l'Individuel et au relais à Pyeongchang. Mais ces repères-là sont toujours bons à prendre.

Tess Ledeux (Ski acrobatique)

Disciplines : Big Air et Slopestyle

Âge : 20 ans

Dates : Finales le mardi 8 et le lundi 14 février

Elle est la benjamine de cette liste, ce qui ne l'empêche pas de viser deux médailles d'or dans ces Jeux de Pékin. Dans un monde idéal, Tess Ledeux aurait déjà une breloque olympique mais il y a quatre ans, la pression avait été trop lourde à porter et elle avait échoué lors des qualifications alors même qu'elle était déjà championne du monde.

Cette fois, Ledeux aura deux occasions de viser l'or puisque le Big Air, présent en 2018 pour le snowboard, sera cette fois aussi au programme en ski. Ledeux, championne du monde de cette discipline en 2019, a des arguments. En Big Air, sa saison est exceptionnelle (2 victoires et une 2e place en trois courses). En slopestyle, elle a alterné le médiocre (27e à Stubai) et l'excellent (succès à Font-Romeu) mi-janvier.

Ledeux a fait le spectacle jusqu'au bout

Chloé Trespeuch (Snowboard)

Discipline : Snowboardcross

Âge : 27 ans

Date : Mercredi 9 février

Nous aurions pu évoquer Julia Pereira de Sousa-Mabileau, médaillée d'argent en snowboardcross il y a quatre ans. Mais celle qui réussit la meilleure saison 2021-2022, c'est bien Chloé Trespeuch. Deuxième de la Coupe du monde de la spécialité, l'athlète de Val-Thorens est montée sur trois podiums en cinq courses cette saison. Problème, la médaillée de bronze de Sotchi n'a pas encore gagné.

La faute notamment à Charlotte Bankes, vainqueure des deux dernières épreuves (3 au total) et qui mène la Coupe du monde sur un rythme effréné. Française jusqu'en 2018, celle-ci défend désormais les couleurs de la Grande-Bretagne et c'est pour l'Union Jack qu'elle a décroché le titre de championne du monde 2021. Trespeuch aura fort à faire face à elle mais elle n'est pas si loin.

Alexis Pinturault (Ski Alpin)

Disciplines : Combiné et Géant

Âge : 30 ans

Dates : Jeudi 10 et dimanche 13 février

Le temps où Alexis Pinturault enquillait les victoires est révolu. Sa saison dernière fut exceptionnelle et la redescente difficile pour le tenant du titre du gros globe de cristal. Mais Alexis Pinturault l'avait confié dans une interview qu'il nous avait accordée avant la saison, l'or olympique est l'objectif numéro un. On n'ira pas jusqu'à dire que tout ce qu'il s'est passé jusqu'à présent ne compte pas, mais presque.

Alexis Pinturault lors de la 1re manche du 2e géant d'Alta Badia, le 20 décembre 2021 Crédit: Getty Images

Après deux bronze en Géant (2014 et 2018) et un argent en Combiné (2018), "Pintu" ne vise que l'or. Si l'on n'a pas inclus le slalom, c'est parce que sa dernière victoire dans la discipline remonte à deux ans et surtout qu'il ne partira pas parmi les 7 premiers dossards. En revanche, on l'espère à son meilleur niveau en Géant et en Combiné, épreuve particulière puisque ne figurant plus au programme de la Coupe du monde.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (Patinage artistique)

Discipline : Danse sur glace

Âge : 26 et 27 ans

Dates : Les samedi 12 et lundi 14 février

Où en sont Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ? Le duo n'a pas participé aux Championnats d'Europe (10-16 janvier) à Tallinn par peur d'y contracter le Covid dans une compétition sans bulle sanitaire. Aussi, ils n'ont pas pu se mesurer aux champions du monde russes, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov. Un couple qui les avait battus aux Europe en 2020. Voilà désormais trois ans que Papadakis et Cizeron n'ont pas décroché de médaille d'or internationale.

Mais si doute il y avait, le duo français les a évacués en s'imposant lors des Grand Prix en Chine et en France cette saison. En 2018, leurs rivaux Canadiens, Tessa Virtue et Scott Moir, avaient été sensationnels pour les priver du titre. Cette fois, il faudra donc ferrailler avec d'autres adversaires et être ceux qui placent la barre trop haute pour tout le monde.

Clément Noël (Ski Alpin)

Discipline : Slalom

Âge : 24 ans

Date : Mercredi 16 février

A 24 ans seulement, Clément Noël sait déjà ce que c'est de voir le podium olympique lui échapper de peu. Quatrième à Pyeongchang, il avait manqué le bronze pour quatre petits centièmes. Déjà, on savait que la France tenait là un sacré skieur. Et puis Noël a confirmé, terminant trois fois deuxième du général du slalom ces trois dernières saisons, amassant neuf succès au passage.

Sur le papier, Clément Noël est le meilleur slalomeur du monde et logiquement favori à l'or à Pékin. A Val d'Isère, son talent lui avait permis de coller 1'40'' à son plus proche poursuivant. A Madonna, c'était d'une demi-seconde qu'il avait devancé tout le monde en première manche. Mais la machine s'est grippée et les erreurs ont entamé sa confiance. A son meilleur niveau, Noël est intouchable, à lui d'être là le jour-J.

Noël impérial chez lui : son succès en vidéo

Equipe de France féminine (Biathlon)

Discipline : Relais Dames

Date : Mercredi 16 février

Quatre courses, deux victoires et trois deuxième places, le relais féminin tricolore est une place forte de la Coupe du monde cette saison. Cinq filles peuvent prétendre aux quatre places : Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Chloé Chevalier mais celle-ci part avec un vrai retard sur toutes les autres.

Mais il est intéressant de constater que les deux succès des Bleues ont été acquis avec deux compositions différentes, Chloé Chevalier remplaçant Anaïs Bescond entre Östersund et Ruhpolding. Si on étend la statistique aux podiums, ce sont même quatre relais différents qui sont montés sur la boîte, preuve que le collectif français est très, très costaud. Norvégiennes et Suédoises sont prévenues, il faudra faire fort pour contrer les Françaises.

Terence Tchiknavorian et Bastien Midol (Ski acrobatique)

Discipline : Ski cross

Âge : 29 ans et 21 ans

Date : Finales le samedi 18 février

En 2014, le ski cross avait offert un fabuleux triplé à l'équipe de France. Jean-Frédéric Chapuis s'était imposé devant Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol. Le premier sera de la partie mais c'est plutôt vers Terence Tchiknavorian et Bastien Midol que les yeux sont tournés.

Les deux sont à la fois les Français les plus réguliers, Tchiknavorian est 2e du général de la discipline, Midol 3e, mais ils sont aussi les deux seuls à avoir gagné (Val-Thorens pour Tchiknavorian, Innichen pour Midol). Dans une discipline aussi aléatoire que le ski cross, la confiance est primordiale et le duo français n'en manquera pas.

