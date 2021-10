La flamme olympique, allumée la veille lors d'une cérémonie brièvement perturbée par des manifestants pro-Tibet, a été transmise mardi à Athènes aux organisateurs des JO 2022 de Pékin, avant de rejoindre la Chine.

Lors d'une cérémonie organisée au Stade panathénaïque, le président du comité olympique hellénique Spyros Kapralos a remis la torche olympique au vice-président du comité d'organisation de Pékin 2022 Yu Zaiqing qui a ensuite allumé une lanterne rouge aux couleurs des JO 2022. "La flamme olympique va voyager jusqu'à la Grande Muraille et à travers d'autres parties de la Chine, apportant avec elle la lumière de la paix et de l'amitié", a déclaré Yu Zaiqing lors de cette cérémonie retransmise par le Comité internationale olympique (CIO). "La Chine a pour ambition d'organiser des Jeux sûrs et splendides", a-t-il ajouté. Ce mardi, des activistes, notamment ouïghours et tibétains, ont exhorté lors d'une conférence de presse à Athènes le CIO à reporter l'événement.

La flamme olympique s'envolera ensuite pour la Chine où elle doit arriver mercredi à 10h (ndlr : 4h à Paris). La veille, la flamme a été allumée par les rayons du soleil sur les ruines du temple antique d'Hera à Olympie, berceau des Jeux de l'Antiquité. Pour la seconde fois consécutive et la troisième dans l'histoire des JO modernes, cette cérémonie traditionnelle s'est tenue à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19, comme pour les JO de Tokyo.

Pékin deviendra en février prochain la première ville dans l'histoire olympique à organiser des Jeux d'été (2008) et d'hiver. Les JO se dérouleront en l'absence de spectateurs étrangers en raison de la pandémie de Covid-19 et seuls les participants pleinement vaccinés seront dispensés de quarantaine en intégrant une bulle stricte. Les autres devront observer 21 jours d'isolement, sauf dérogation au cas par cas avec un "justificatif d'exemption médicale", a expliqué le CIO fin septembre.

