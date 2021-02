Dans un an (le 4 février 2022), les Jeux olympiques d'hiver à Pékin seront ouverts. A douze mois de l'événement, l'agence Gracenote a publié ses prévisions de médailles pour tous les pays en tenant compte des derniers résultats des différents athlètes depuis les JO de 2018. En tête à Pyeongchang avec 39 médailles au compteur, la Norvège menerait de nouveau la danse l'an prochain avec deux médailles de plus (41) dont 25 en or.

Sur les deuxième et troisième marches du podium (pour le nombre de médailles remportées), on retrouve les athlètes russes qui vont coucourir sous bannière neutre après les sanctions de l'AMA, réduites à deux ans par le TAS, puis l'Allemagne avec respectivement 34 (dont 6 en or) et 31 médailles (dont 12 en or). Dans ce classement virtuel, les Etats-Unis finiraient quatrièmes et la France neuvième. Contrairement à Pyeongchang, les Bleus remporteraient 17 médailles (contre 15). Cependant, comme en 2018, les athlètes tricolores s'adjugeraient 5 médailles d'or. Quant à la Chine, le pays organisateur, elle terminerait avec 8 médailles (14e) dont deux en or.