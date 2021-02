La Chine a présenté vendredi à la presse étrangère les sites de ski alpin et de bobsleigh des Jeux olympiques d'hiver de 2022. Tous les sites de compétition des JO (stades, tremplins, parcours de ski de fond...) sont déjà terminés, d'après Pékin. Seuls de petits travaux complémentaires restent à effectuer pour les infrastructures annexes. Sorti de terre en à peine plus de trois ans, le site de Yanqing, l'un des trois des Jeux (avec Pékin et Zhangjiakou), accueillera les épreuves de ski alpin sur un espace de 432 hectares.

Après avoir emprunté une autoroute flambant neuve et plusieurs lacets, les visiteurs arrivent devant les rocailleuses montagnes du district de Yanqing, à 80 kilomètres du centre-ville, où la neige recouvre déjà les pistes parcourues par des dameuses. Juste en contrebas, la piste de bobsleigh, luge et skeleton est déjà opérationnelle et utilisée par les athlètes des équipes de Chine. Couverte, elle serpente sur 1.975 mètres et 16 virages. "C'est la plus longue du monde", souligne Normunds Kotans, ex-bobeur letton devenu expert pour les JO et pour qui le parcours promet d'être exigeant pour les athlètes.