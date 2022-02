"C’est avant tout incroyable d’être ici avec ma fédération et mes parents". Au moment d’ôter son casque après sa descente lors du slalom géant de Pékin, ce dimanche 13 février, Richardson Viano semblait vivre un rêve éveillé. Et pour cause : le skieur de 19 ans venait officiellement de devenir le premier athlète haïtien à avoir participé à des Jeux Olympiques d’hiver. Vêtu de sa combinaison floquée de l’écusson de la Fédération haïtienne de ski, le natif de Croix-Des-Bouquets est entré dans l’histoire de son pays, dont la température moyenne avoisine les 30 degrés.

Et s’il est parti à la faute sur le tracé, synonyme de disqualification avant le second acte du géant, là n’était pas l’essentiel. "Après quelques portes bien positionnées, ce fut la chute de notre athlète qui est venu percuter violemment un piquet du slalom géant. Mais il ne s’est pas blessé", a rapidement déclaré le Comité olympique d’Haïti, confirmant dans le même temps que son athlète tiendrait bien sa place lors de l'autre épreuve dans laquelle il était engagé, le slalom, ce mercredi.

"J'ai cru à une blague d'un copain"

Une seconde descente terminée à la 34e place et qui a vu Clément Noël rafler l’or olympique. Mais le résultat ne comptait pas pour Richardson Viano, qui s’est contenté de "donner tout ce qu’il avait à donner". Car le moins que l’on puisse dire est que les planètes étaient loin d’être alignées pour que la vie le mène jusqu'à Pékin. En décembre 2005, après un an et demi passés dans un orphelinat à Port au Prince, il a été adopté par un couple d’italiens habitant à côté de la commune française de Briançon. Immédiatement mis sur les skis par son père, ce jeune franco-italo-haïtien a franchi tous les échelons, jusqu’à arriver à un niveau de compétition international.

Alors qu'il a rapidement remarqué que ses résultats ne lui permettaient pas d’intégrer l’équipe de France, le lycéen a pensé à raccrocher pour se consacrer à ses études. Mais, un beau jour, son téléphone sonne et au bout du fil se présente un certain Jean-Pierre Roy, le président de la fédération haïtienne de ski. Ce dernier lui propose de concourir pour son pays natal. "Je n'y ai pas cru. Je croyais à une blague d'un copain. À la fin de l'appel, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai découvert qu'il y avait bien une fédération de ski à Haïti. Quelques jours plus tard, je l'ai rappelé puis on l'a rencontré avec mes parents et tout a commencé".

C’est ainsi que le 4 décembre 2019, Richardson Viano a chaussé les skis à Isola 2000 pour participer à sa première course FIS sous les couleurs d’Haïti. Avant de continuer à poursuivre son rêve le menant jusqu’à… la 35e place du slalom géant des Championnats du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo en Italie, à quelques milliers de kilomètres de son île de naissance. "C'est le plus beau moment de ma carrière sportive", confiait-il à l’époque, loin de se douter de ce qui allait arriver deux petites années plus tard, où il a définitivement marqué l'histoire des Jeux Olympiques.

