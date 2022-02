Difficile de dire que les premiers pas de Kim Meylemans en Chine ont été bons. La skeletoneuse belge de 25 ans a en effet été testée positive au Covid-19 dès son arrivée à Pékin. Placée à l'isolement, elle a logiquement dû fournir trois tests négatifs pour pouvoir regagner le village olympique. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Dans un post sur Instagram, elle a raconté, en pleurs, comment son séjour chinois s'était transformé en cauchemar quand l'ambulance qui devait la ramener auprès de sa délégation n'a pas pris le chemin du village olympique.

"Hier, le résultat du test est enfin arrivé après 20 heures d'attente et il est à nouveau négatif. Je suis encore en quarantaine, mais je vois la lumière au bout du tunnel." Mardi, Kim Meylemans était confiante. En un peu moins de 24 heures, son état d'esprit a changé du tout au tout. "Certains d'entre vous ont vu l'annonce de ma sortie d'isolation. Nous pensions que cela voulait dire que j'étais autorisée à retourner au village olympique et que je serai traitée comme un cas contact, explique-t-elle en pleurs sur Instagram. Mais nous n'avons pas pris la direction du village. L'ambulance m'a emmenée dans un autre bâtiment où je suis maintenant."

"Mon comité olympique a aussi été surpris de cette décision. Je suis supposée rester ici pendant sept nouveaux jours avec deux tests PCR quotidiens", poursuit-elle. Contacté par le Comité national olympique belge, le Comité internationale olympique a répondu pour expliquer la situation de l'athlète belge.

"Les cas contacts peuvent vivre au village olympique mais doivent être dans une chambre individuelle, se déplacer et manger seuls. Puisqu'il n'y avait pas de chambres disponibles, Kim Meylemans a été placée dans un hôtel proche du village olympique. Un bâtiment dédié aux cas contacts pour leur permettre de répondre aux critères pour pouvoir continuer à concourir. Quand le CIO a appris sa situation, il a immédiatement pris contact avec le comité belge. Une chambre individuelle va être mise à sa disposition dès demain."

On peut se demander pourquoi personne n'a pris la peine d'expliquer à Kim Meylemans les raisons de son nouvel isolement et pourquoi pensait-elle que celui-ci devait durer sept jours de plus. "Je ne suis pas sûr que j'aurais le droit de revenir au village, dit-elle encore sur les réseaux sociaux. C'est évidemment très dur pour moi. Je vous demande de me donner du temps pour prendre ma décision pour la suite. Je ne suis pas sûr de pouvoir supporter 14 jours de plus aux JO à l'isolement." Selon le CIO, tout ceci devrait bien se finir mais la Belge se serait sans doute bien passée de ce stress et de toutes ces émotions négatives.

