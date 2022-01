15 sports, 109 médailles d'or, autant en argent et en bronze : la course aux médailles sera encore riche à Pékin. Suivez l'évolution du classement des médailles des JO de Pékin 2022, partir du 4 février prochain, ici.

Il y a quatre ans, la Norvège avait établi un record historique aux JO d'hiver avec 39 médailles dont 14 en or, 14 en argent et 11 en bronze. L'Allemagne avait dû se contenter de la deuxième place, malgré ses 14 médailles d'or, mais ses 10 en argent "seulement'. Le Canada avait pris la troisième marche du podium. La France avait terminé neuvième de ce classement avec 5 médailles d'or, 4 en argent et 6 en bronze.