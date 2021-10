Jeux Olympiques

Nathalie Péchalat, chef de mission pour Pékin 2022 : "Heureuse de rassembler glace et neige... comme sur Eurosport"

PÉKIN 2022 - Nathalie Péchalat, ancienne danseuse sur glace et actuelle présidente de la Fédération française des sports de glace a été désignée "chef de mission" pour les prochains Jeux Olympiques d’hiver, en Chine. Elle nous explique son rôle, lundi 4 octobre en marge de la présentation du nouvel emblème de l’équipe de France olympique et paralympique, et en quoi celui-ci lui tient à cœur.

