Ski freestyle, Big air : Encore de l'argent

C'est une médaille d'argent de plus pour la France, la quatrième de ses Jeux . Mais avec un goût un peu amer. Longtemps en tête durant cette finale, Tess Ledeux a dû se contenter de la deuxième place, doublée sur le fil par la star chinoise Eileen Gu.

Ski alpin, Super G : Mayer sacré, les Bleus loin

Après une petite frayeur, Matthias Mayer a conservé son titre sur le Super G , en devançant l'Américain Ryan Cochran-Siegle et le Norvégien Aleksander Aaamodt Kilde. Pour les Bleus, ce n'était pas le bon jour. Blaise Giezendanner a fini 9e et Alexis Pinturault 11e.

Patinage artistique : Chen fait le show, Aymoz surprend

Nathan Chen a mis le feu à la patinoire pour finir avec un superbe 113,97, soit la plus haute note jamais obtenue sur un programme court. Le Français Kevin Aymoz a lui surpris son monde avec un beau sans-faute pour prendre la 10e place avec jolie note de 93,00.

09h30 - Biathlon : C'est l'heure de l'individuel pour les hommes, l'épreuve la plus singulière du biathlon. S'ils n'ont pas brillé cette saison dans cette spécialité, les Bleus seront attendus, notamment les deux leaders de la Coupe du monde Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin.

11h30 - Patinage de vitesse : Le tenant du titre et recordman du monde Kjeld Nuis ou son compatriote Thomas Krol sont les favoris du 1500 mètres.

13h00 - Ski de fond : Richard Jouve, qui s'est imposé cette saison comme un des spécialistes de l'épreuve, et Lucas Chavanat vise une médaille sur le sprint libre. Peuvent-ils frustrer l'intouchable Johannes Klaebo, hors du coup sur le skiathlon et grand favori ?

14h35 – Luge : Natalie Geisenberger vise un cinquième titre olympique, le troisième de rang en individuel en luge.

Le gardienne canadienne Ann-Renee Desbiens a réalisé un bel arrêt dans le choc de ce premier tour face aux Etats-Unis. Alors, chance ou talent ?

Avec sa médaille d'argent sur le Super-G, Ryan Cochran-Siegle a ramené une médaille olympique 50 ans après... sa mère. Barbara Cochran avait décroché l'or en 1972 à Sapporo.

Avec cinq médailles dont trois d'or, la Chine a pris la tête devant la Suède. La France pointe à la 14e place avec ses quatre médailles d'argent.

