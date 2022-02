Ski alpin : La descente reportée

Le vent a encore frappé le site olympique de Yanqing. Attendue par tous les amoureux de ski alpin, la descente hommes n'a pas pu se tenir à cause du vent. La FIS n'a pas encore communiqué une nouvelle date pour l'épreuve

Patinage artistique : La Russie fait la loi lors de l'épreuve par équipes

Les programmes courts dames et messieurs ont permis à la Russie de figurer en tête à mi-parcours avec 45 points. La prodige Kamila Valieva a notamment marqué les esprits.

Valieva éblouit la patinoire à Pékin et s'approche de son record du monde

Snowboard : Sadowski-Synnott marque l'histoire de la Nouvelle-Zélande

La snowboardeuse Zoi Sadowski-Synnott a apporté dimanche à la Nouvelle-Zélande, le jour de sa fête nationale, la première médaille d'or olympique de son histoire aux Jeux d'hiver, sur l'épreuve de slopestyle.

Curling : Team GB et la République tchèque brillent en double mixte

La Grande-Bretagne et la République tchèque ont gagné les premiers duels de la journée en double mixte.

8h00 - Ski de fond - Skiathlon 2x15km messieurs : Tous les yeux seront rivés vers Maurice Manificat ce dimanche matin. Cinquième en 2018 à Pyeongchang, le fondeur de 35 ans vise une première médaille individuelle aux JO.

9h00 - Patinage de vitesse - 5000m messieurs : Le Néerlandais Sven Kramer vise un 4e titre olympique sur l'épreuve.

12h00 - Saut à ski - Tremplin normal individuel messieurs : Ryoyu Kobashayi est en quête d'un premier titre olympique mais le Japonais n'a pris que la 4e place des qualifications samedi. Le Norvégien Marius Lindvik, 1er, vise aussi l'or.

La Norvège mène les débats avec ses deux titres olympiques. Les Bleus sont 10es avec l'argent en relais mixte de biathlon.

Le slopestyle c'est une petite famille qui vit très bien. C'est ça l'esprit olympique !

En quête d'histoire en half-pipe, Shaun White a rendu hommage au créateur et styliste Français, Virgil Abloh, décédé en novembre dernier, en exposant une magnifique housse de protection signée de sa main. "Virgil était avec nous", a tweeté l'Américain.

