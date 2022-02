Les 3 infos de la nuit

Ski alpin : Le vent annule le 3e entraînement de la descente messieurs

Maudite météo. Alors qu'il faisait un grand soleil sur le site olympique de Yanqing, les rafales de vent ont eu raison du dernier entraînement de la descente messieurs ce samedi matin. Seulement, trois skieurs ont pu s'élancer, dont le Norvégien Aleksander Aaamodt Kilde. Interrogé sur cette répétition écourtée, à la veille de la descente officielle (dimanche, 4h00), le Norvégien a regretté le manque d'équité, mais salué une mesure préventive quant à la sécurité des athlètes.

Snowboard : Lefevre éliminée en qualifications du slopestyle

Lucile Lefrevre n'ira pas en finale de la compétition de slopestyle en snowboard. Passée à côté de ses deux manches, la Française a raté le cut pour la manche finale de la compétition olympique. Son meilleur run ne lui a rapporté que 23,16 points, trop peu pour espérer une qualification. Zoi Sadowski-Synnott (Nouvelle-Zélande) a dominé les qualifications avec un meilleur run noté à 86,75.

Curling : La Suède et la Norvège s'imposent en double mixte

Deux résultats en compétition de double mixte. La Suède d'Almida De Val et Oskar Eriksson a facilement disposé de la Suisse de Martin Rios et Jenny Perret (6-1). La Norvège de Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten s'est elle imposée facilement face à l'Australie de Tahli Gill et Dean Hewitt (10-4).

Que ne ferait-on pas pour mettre toutes les chances de son côté ? Les entraîneurs des équipes de ski alpin ont pris quelques risques sur le domaine Yanqing pour observer le très court 3e entraînement de la descente...

A suivre dès ce matin... et après

Saut à ski - 7h20 : Place aux qualifications en tremplin normal individuel chez les messieurs. Ryoyu Kobayashi, vainqueur de la Tournée des 4 Tremplins en janvier, et Karl Geiger, leader du classement général de la Coupe du monde, partent favoris devant les Norvégiens.

Ski de fond - 8h45 : Le skiathlon dames 2x7,5km va offrir le premier podium de ces JO de Pékin 2022.

Patinage de vitesse - 9h30 : Le 3000m dames offrira également une médaille. Forcément, on attend les Pays-Bas.au tournant.

Biathlon - 10h00 : C'est le grand moment de la journée pour les Bleus qui peuvent ouvrir leur compteur de médaille. Le relais mixte visera ni plus ni moins que l'or olympique. D'ailleurs, notre consultant Martin Fourcade C'est le grand moment de la journée pour les Bleus qui peuvent ouvrir leur compteur de médaille. Le relais mixte visera ni plus ni moins que l'or olympique. D'ailleurs, notre consultant Martin Fourcade voit une belle moisson pour l'équipe de France

Ski acrobatique - 12h30 : Une autre chance de médaille pour les Bleus. Troisième de la première salve de qualifications, Benjamin Cavet a de belles chances de prendre une breloque en ski de bosses.

Saut à ski - 12h35 : Les dames se jouent la première médaille des JO en tremplin normal individuel. Première manche prévue à 11h45.

Comment suivre les JO

