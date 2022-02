Le grand rendez-vous : Fillon Maillet pour une cinquième médaille avec le relais

Sa moisson pékinoise est déjà fabuleuse mais elle peut encore être améliorée. Quentin Fillon Maillet a réalisé une fantastique première semaine lors de ces Jeux Olympiques et laissé son empreinte sur les pistes en remportant quatre médailles dont deux en or. Il espère en ajouter deux autres à sa collection et visera légitimement un podium voire le sacre sur le relais hommes 4x7,5km en compagnie d'Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude à partir de 7h30 ce mardi.

Impérial sur la poursuite dimanche, "QFM" devra de nouveau mettre de côté ses émotions et se remobiliser pour cette nouvelle épreuve. Il a en tout cas permis à toute l'équipe française de biathlon de s'offrir une énorme dose de confiance. Cinquièmes à Pyeongchang en compagnie de Martin Fourcade et Antonin Guigonnat, Jacquelin et Desthieux voudront forcément faire mieux cette année.

Fillon Maillet est déjà entré dans l'histoire du sport français en remportant quatre médailles, ce qu'aucun athlète tricolore n'avait réalisé depuis 98 ans. Avec une cinquième breloque autour du cou, il imiterait l'escrimeur Roger Ducret aux JO de Paris 1924 et l'archer Julien Brulé à Anvers en 1920. Et si ce n'est pas pour ce mardi, il aura droit à une ultime chance sur le 15km départ en ligne vendredi.

On a aussi hâte de voir

Si Shiffrin et Goggia sauront réagir. Après ses sorties de piste précoces et ses désillusions en géant et en slalom, c'est le moment de relever la tête pour Mikaela Shiffrin. L'Américaine n'est pas une spécialiste de l'épreuve de descente qui se tiendra à 4 heures mais elle a retrouvé le sourire et quelques sensations lors des entraînements. Sacrée en 2018 et arrivée à Pékin avec une blessure au genou gauche, Après ses sorties de piste précoces et ses désillusions en géant et en slalom, c'est le moment de relever la tête pour Mikaela Shiffrin. L'Américaine n'est pas une spécialiste de l'épreuve de descente qui se tiendra à 4 heures mais elle a retrouvé le sourire et quelques sensations lors des entraînements. Sacrée en 2018 et arrivée à Pékin avec une blessure au genou gauche, Sofia Goggia a également profité des derniers jours et du report de la course pour se refaire une santé et postulera pour une médaille.

Ledeux de nouveau face à Gu et à la pépite estonienne Sildaru. , Tess Ledeux retrouve sa rivale chinoise Eileen Gu en finale du slopestyle et convoitera une nouvelle médaille à partir de 2 heures 30. Neuvième des douze qualifiées, la Française de 20 ans fera également face à l'Estonienne Kelly Sildaru. Si l'épreuve s'annonce ouverte, la pépite balte, porte-drapeau de son pays à la cérémonie d'ouverture et qui fêtera ses 20 ans jeudi, fait office de favorite après avoir signé la meilleure note des qualifications avec un 86.15 contre 68.13 pour Ledeux. Sildaru sera revancharde car elle avait raté les JO de Pyeongchang à cause d'une rupture des ligaments croisés et s'était loupée sur le Big Air la semaine dernière. Battue d'un rien pour l'or en big air , Tess Ledeux retrouve sa rivale chinoise Eileen Gu en finale du slopestyle et convoitera une nouvelle médaille à partir de 2 heures 30. Neuvième des douze qualifiées, la Française de 20 ans fera également face à l'Estonienne Kelly Sildaru. Si l'épreuve s'annonce ouverte, la pépite balte, porte-drapeau de son pays à la cérémonie d'ouverture et qui fêtera ses 20 ans jeudi, fait office de favorite après avoir signé la meilleure note des qualifications avec un 86.15 contre 68.13 pour Ledeux. Sildaru sera revancharde car elle avait raté les JO de Pyeongchang à cause d'une rupture des ligaments croisés et s'était loupée sur le Big Air la semaine dernière.

Valieva au centre de l'attention mais sur la glace. Malgré un contrôle positif à une substance interdite en décembre et une affaire qui a mis en alerte le monde olympique ces derniers jours, Malgré un contrôle positif à une substance interdite en décembre et une affaire qui a mis en alerte le monde olympique ces derniers jours, Kamila Valieva a été autorisée par le TAS à participer à l'épreuve individuelle de patinage artistique dont le programme court débutera à 11h. Reste à savoir dans quel état psychologique se trouvera l'adolescente russe de 15 ans qui avait été vue en pleurs à l'entraînement et dont le sort sera décidé sur le fond ultérieurement. Ses compatriotes Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova, elles, ont pu se préparer plus sereinement et seront de solides concurrentes.

On se demande aussi…

Si le bobsleigh brésilien entrera dans le top 20. Du haut de ses 42 ans, Edson Bindilatti dispute ses cinquièmes JO d'hiver, une belle performance d'autant plus quand on représente le Brésil en bobsleigh. 23e il y a quatre ans à PyeongChang, le pilote et porte-drapeau de sa délégation espère franchir un nouveau cap sur la piste de Yanqing en compagnie du pousseur Edson Ricardo Martins qui devra toutefois éviter de glisser comme au départ de l'entraînement de vendredi dernier. Trinité-et-Tobago et la Jamaïque sont également engagés.

Est-ce que la combinaison d'Antoine Gérard tiendra le coup cette fois ? Mercredi dernier, le sauteur français de 26 ans a été disqualifié après son saut, en raison d'un trou dans sa combinaison. Une mésaventure qui a rappelé que, tant en combiné nordique qu'en saut à ski, Mercredi dernier, le sauteur français de 26 ans a été disqualifié après son saut, en raison d'un trou dans sa combinaison. Une mésaventure qui a rappelé que, tant en combiné nordique qu'en saut à ski, les combinaisons font souvent débat . Cette fois engagé sur l'épreuve en grand tremplin il tentera, à partir de 9h, d'aller au bout, en compagnie de ses compatriotes Edgar Vallet, Gaël Blondeau, Matteo Baud et Laurent Muhlethaler.

Si Colby Stevenson va poursuivre sa belle aventure. Le skieur américain a décroché la médaille d'argent la semaine passée en Big Air. Une performance qui pourrait passer à première vue inaperçue. Le skieur américain a décroché la médaille d'argent la semaine passée en Big Air. Une performance qui pourrait passer à première vue inaperçue. Mais Stevenson revient de loin, lui qui a été victime d'un grave accident de voiture il y a six ans , et qui avait frôlé la mort. Pour confirmer sa renaissance, il tentera d'aller chercher l'or olympique sur l'épreuve de slopestyle (qualifications à partir de 5h30), qu'il affectionne tout particulièrement.

Si Ireen Wust va continuer d'écrire sa légende. Elle est devenue la première athlète de l'histoire à remporter une médaille d'or sur cinq éditions différentes des Jeux Olympiques. La Néerlandaise, qui s'est aussi adjugé à Pékin le record olympique sur 1 500 mètres, tentera de décrocher une septième médaille d'or aux JO lors de l'épreuve de poursuite par équipe (prévue à partir de 7h30), en demi-finale, face au Canada mais aux côtés, notamment, de Elle est devenue la première athlète de l'histoire à remporter une médaille d'or sur cinq éditions différentes des Jeux Olympiques. La Néerlandaise, qui s'est aussi adjugé à Pékin le record olympique sur 1 500 mètres, tentera de décrocher une septième médaille d'or aux JO lors de l'épreuve de poursuite par équipe (prévue à partir de 7h30), en demi-finale, face au Canada mais aux côtés, notamment, de la talentueuse Irene Schouten . Tout cela avant de viser l'or, encore une fois, jeudi sur 1 000 mètres.

Le chiffre à avoir en tête

Les Français en lice mardi

Ski alpin

Descente femmes : Romane Miradoli, Laura Gauche, Camille Cerutti et Tiffany Gauthier

Ski acrobatique

Finale de slopestyle féminin : Tess Ledeux

Biathlon

Relais 4x7,5 km hommes : Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude

Bobsleigh

Course 3 et 4 sur 4 : Romain Heinrich et Dorian Hauterville

Combiné nordique

Ski de fond 10km : Edgar Vallet, Gaël Blondeau, Matteo Baud, Antoine Gerard et Laurent Muhlethaler

Les finales de mardi

Ski acrobatique

2h30 : Slopestyle femmes

Snowboard

2h30 : Big Air femmes

6h00 : Big Air hommes

Ski Alpin

4h : Descente femmes

Biathlon

7h30 : Relais 4x7,5km hommes

Patinage de vitesse

8h24 : Poursuite par équipes femmes

8h43 : Poursuite par équipes hommes

Patinage artistique

11h : Programme court femmes

Combiné nordique

12h : Grand tremplin individuel - Ski de fond 10km

Bobsleigh

14h50 : Bob à deux hommes 4e course

