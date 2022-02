Ski alpin, Slalom dames : Shiffrin sort encore, Vhlova en or

L'Américaine Mikaela Shiffrin, déjà sortie prématurément lundi du géant des JO de Pékin, a été éliminée après cinq portes de la première manche du slalom mercredi et accuse le coup . Petra Vhlova, l'autre épouvantail, a décroché l'or après une seconde manche supersonique.

Ski freestyle, Big Air : Stevenson, premier champion olympique de l'histoire

Snowboard - Half-pipe : White a eu chaud

Il a chuté lors de son premier run mais n'a pas tremblé sur le second. Shaun White, la superstar aux trois titres olympiques, a franchi les qualifications du half-pipe avec une petite frayeur à la clé.

Une chute, une frayeur et une qualif' : White passe mais se fait peur

Snowboard - Half-pipe dames : Kim au rendez-vous

L'Américaine Chloe Kim, sacrée championne olympique en 2018, a dominé les qualifications de half-pipe, mercredi à Zhangjiakou. Kim, 21 ans, a été créditée d'un score de 87,50 points dans la première manche et a écrasé la concurrence.

Le show Chloe Kim : les trois plus beaux runs des qualifications du half-pipe

Quatre Françaises débuteront les 8es de finale ce mardi matin après des qualifications maîtrisées. Toutes deux médaillées olympiques, en bronze à Sotchi pour Chloé Trespeuch et en argent à Pyeonchang pour Julia Pereira de Sousa, les Françaises ont de vraies chances de médailles même si l'aléa reste énorme sur le snowboardcross

9h - Combiné nordique - Tremplin normal individuel, 10 km : Laurent Mühlethaler, Antoine Gérard, Gaël Blondeau et Mattéo Baud auront envie de briller mais un podium serait inespéré.

9h40 - Hockey-sur-glace - Tour préliminaire : Médaillée d'or à Pyeongchang en 2018, la Russie voudra réussir le doublé, bien que privée des stars évoluant en NHL. Pour son entrée en matière, le ROC affrontera l'ambitieuse Suisse.

12h - Quart de finale - Patinage de vitesse : A priori, Quentin Fercoq et Sébastien Lepape ne sont pas destinés à décrocher une médaille sur le 1500m. Mais à la mi-journée, les deux partenaires en club seront en lice en quarts de finale.

Eva Vukadinova s'est offerte une grosse frayeur lors de la première manche du slalom. Alors qu'elle était à mi-pente, la Bulgare a failli percuter un traceur venu remettre la piste en état. Heureusement, il n'a fait que gêner la skieuse, qui a pu reprendre le départ.

Les Norvégiens reprennent la main face aux Suédois grâce au titre Birk Ruud sur le Big Air.

Les Jeux Olympiques de Pékin 2022 sont à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes d'Eurosport (Eurosport 1 et 2, Eurosport.fr et l'application Eurosport). Abonnez-vous à Eurosport ici.