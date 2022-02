Les pontes du sport français préfèrent voir le verre à moitié-plein. "La délégation a pratiquement atteint son objectif, on avait fixé quinze médailles", a estimé la présidente du Comité olympique français (CNOSF) Brigitte Henriques, en dressant dimanche le bilan des Jeux olympiques de Pékin. Après deux éditions à quinze médailles, la France est restée juste en dessous avec quatorze podiums, ce qui reste son troisième meilleur total. Avec cinq titres, la France égale son record de médailles d'or établi à Pyeongchang.

Le fournisseur de données sportives Gracenote, auteur de prévisions à l'aide d'un outil qui recense les résultats des compétitions internationales sur l'olympiade, avait pronostiqué 18 podiums pour les Bleus. Le bilan purement comptable, correct à première vue, peut ainsi être estimé légèrement décevant alors que plusieurs épreuves ont fait leur apparition aux JO d'hiver à Pékin, dont certaines favorables aux sportifs tricolores (big air, snowboardcross par équipes...)

Certaines têtes d'affiche attendues sur au moins un podium quittent Pékin déçues, comme le skieur Alexis Pinturault, la bosseuse Perrine Laffont ou le biathlète Emilien Jacquelin, sans médaille individuelle.

Notre politique a porté ses fruits

"Notre politique a porté ses fruits, on est présents au freestyle, en snowboard, alpin, biathlon, ski de fond et, d'ailleurs, on fait des médailles dans toutes ces disciplines", a insisté le DTN de la Fédération française de ski (FFS), Fabien Saguez.

"Je ne vois pas comment on pourrait se passer de certaines disciplines, a-t-il dit, interrogé sur la possibilité de plus cibler certains moyens. En freestyle, c'est ciblé sur le skicross, là on n'a pas réussi nos Jeux, et ailleurs sur certains individus top mondiaux (Antoine Adelisse, Tess Ledeux...). On n'a pas de raison de changer cette stratégie, sinon on se couperait de médailles potentielles en cas de choix trop ciblés."

La conférence de presse institutionnelle est ensuite revenue sur la moisson exceptionnelle du biathlète Quentin Fillon Maillet (cinq médailles dont deux en relais), qui a pris le relais de Martin Fourcade en grand pourvoyeur de podiums.

"On souhaite analyser ce qui a permis ces résultats exceptionnels pour les pérenniser, a indiqué Claude Onesta, manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport (ANS), argentier du haut niveau. On a pris beaucoup d'informations sur les éléments qui ont amené les bons résultats et les déceptions. On souhaite se projeter vers Milan et Cortina (prochains Jeux d'hiver en 2026, ndlr) en identifiant les zones de progrès et les détails qui ont pu faire échouer certains athlètes."

Plus de moyens et d'encadrants étrangers

Parmi les points de progrès, Claude Onesta a évoqué la possibilité de recruter plus d'encadrants à l'étranger, une pratique qui existe déjà notamment en ski alpin. Il souhaite "qu'on n'hésite pas à recruter à l'étranger pour donner la capacité à franchir les derniers paliers vers les podiums. On a voulu laisser passer Pékin. Désormais, on va ouvrir les discussions. Si à certains endroits la culture de la performance est trop faible, il ne faut pas hésiter à aller chercher ceux qui savent."

A part le couple de danseurs en or Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron, la glace est restée le parent pauvre de la France en terme de médailles, avec des disciplines historiquement faibles faute de moyens et d'infrastructures (short-track, patinage de vitesse, bobsleigh, luge, etc.)

"Il faut qu'on se donne ensemble des objectifs clairs. Faut-il privilégier la pratique et les licenciés ou le haut niveau?", a interrogé la présidente de Fédération française des sports de glace (FFSG), Nathalie Péchalat. "Il est temps pour la France de faire ce travail, de se positionner sur des disciplines maîtresses", a-t-elle dit, après avoir rappelé l'ultra spécialisation assumée de certains pays (les Pays-Bas en patinage de vitesse, la Russie en patinage artistique, l'Allemagne sur le triptyque bobsleigh/luge/skeleton).

