La Chine a prévenu lundi qu'elle prendrait des "contre-mesures" si les Etats-Unis appelaient à un boycott diplomatique des Jeux olympiques 2022 de Pékin, une éventualité que le président américain Joe Biden a reconnu "envisager". Un tel boycott - qui consisterait à ce qu'aucun représentant du gouvernement américain n'assiste aux Jeux, auxquels les athlètes, en revanche, participeraient - ne serait que de la "fanfaronnade", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian lundi.

Selon les médias américains CNN et NBC, l'administration américaine pourrait annoncer ce boycott diplomatique cette semaine. "J'insiste sur le fait que les Jeux olympiques d'hiver ne sont pas une scène pour prendre des postures politiques", a encore ajouté Zhoa Lijian. Le Comité olympique américain s'oppose de son côté à un boycott total, expliquant que les Jeux sont importants après des mois de pandémie.

Il a jugé par le passé que le boycott des Jeux de Moscou en 1980, par les Etats-Unis et une soixantaine d'autres pays, et de ceux de Los Angeles en 1984, par l'Union soviétique et ses alliés, avaient montré qu'utiliser ces événements comme un "outil politique" était une "erreur".

