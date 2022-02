Et la flamme s’est éteinte. Il était 21h37 à Pékin (14h37 en France), ce dimanche, quand le livre de ces XXIVes Jeux Olympiques d’hiver de l’histoire a été refermé. Dernier temps fort d’une quinzaine riche en exploits et en rebondissements, la cérémonie de clôture a illustré tout le savoir-faire des organisateurs chinois en la matière. Sans accès de grandiloquence, mais avec ce qu’il fallait d’émotion et de mélancolie.

Le point final de cette cérémonie de clôture : Le feu d'artifice

Fait original : tous les porte-drapeaux nationaux sont entrés en même temps dans le Nid d’Oiseau, au lieu de défiler les uns après les autres avec leur délégation respective. Nul doute que Quentin Fillon Maillet a profité de ce moment pour savourer une dernière fois son aventure pékinoise, qui restera inoubliable (cinq médailles, dont deux en or). Les autres athlètes français encore présents en Chine sont ensuite entrés dans l’enceinte, et se sont mélangés avec leurs homologues dans un joyeux melting pot.

Bach salue "le début d'une nouvelle ère"

"Cette expérience inoubliable n’a été possible que grâce à nos formidables hôtes, le peuple chinois. Nous incluons la Chine comme pays de sports d’hiver. Cela marque le début d’une nouvelle ère, partout dans le monde", a salué Thomas Bach. Le président du CIO a aussi profité de son discours pour adresser un message en lien avec la situation sanitaire : "Dans cet esprit olympique de solidarité, nous demandons à la communauté internationale de donner un accès égal au vaccin à tous dans le monde."

La France clôture ses JO : l'entrée des Bleus dans le Nid d'Oiseau

L’autre temps fort de la cérémonie a eu lieu lors du passage de témoin. Jusque-là entre les mains du maire de Pékin, Chen Jining, le drapeau olympique a été transmis à ceux de Milan (Giuseppe Sala) et de Cortina (Gianpietro Ghedina). Ces deux villes co-organiseront la prochaine édition des Jeux d’hiver, en 2026. D’ici-là, cependant, la grande communauté des JO aura rendez-vous à Paris. Dans 887 jours…

