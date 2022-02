LES 4 INFOS DE LA NUIT

Ski alpin – Parallèle mixte par équipe : la France sortie en quart, l’Autriche vainqueure

Ils étaient attendus, pour ramener, pourquoi pas, une historique quatrième médaille tricolore pour le ski alpin à Pékin, mais ils se sont fait surprendre d’un rien . Tessa Worley, Coralie Frasse Sombet, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault ont été sortis en quart de finale du Team Event cette nuit par la Norvège (2-2), au temps, pour seulement deux centièmes. Une cruelle désillusion pour la France, championne du monde de la discipline en 2017, qui avait, déjà, échoué au pied du podium il y a 4 ans. Le tout alors qu'ils avaient parfaitement entamé leur compétition face à la République Tchèque (3-1)

Alors que les favoris suisses se sont eux aussi fait surprendre en quart de finale, c’est l’Autriche de Johannes Strolz qui a remporté la médaille d’or (sa 7e à Pékin), là encore au temps (0"19), face à l’Allemagne. Les bourreaux des Bleus, les Norvégiens, ont été battus en demi-finale, mais ont finalement privé les Etats-Unis et Mikaela Shiffrin d’un podium à Pékin, en s’imposant lors de la petite finale pour offrir une 36e médaille à la Norvège dans ces Jeux.

Malgré la perte de la dernière manche, l'or au temps pour l'Autriche sur le team event

Ski de fond – 30 km libre femmes : Johaug finit en beauté, Claudel s’est bien battue

Une joie immense, à la hauteur de ses prestations pendant ces Jeux de Pékin. Insatiable, Therese Johaug s’est adjugée la médaille d’or sur la dernière épreuve de ski de fond de la quinzaine olympique , son troisième titre en Chine après ses sacres sur le 10 km classique et sur le skiathlon. Le tout avec la manière, puisqu’elle a mené la course d’une main de maître avant de finalement s’imposer avec 1 minute et 43 secondes d’avance sur l’Américaine Jessie Diggins. La Finlandaise Kerttu Niskanen complète le podium, pour lequel la Française Delphine Claudel s’est battue jusqu’au bout, finissant finalement à la 7e position.

Incroyable lutte pour la 3e place : sur le podium pendant 29km, Andersson craque sur la fin

Bob à quatre : les Français chutent à l’avant-dernière place

Le Brésil. Voici la seule nation que les Tricolores, emmenés par Romain Heinrich, ont réussi à devancer lors de la 4e et dernière manche de bob à quatre, où ils sont passés à côté. La déception du leader français était visible à l’arrivée, alors que les Bleus ont terminé à 3"87 de l’équipage allemand emmené par Francesco Friedrich, déjà titré en bob à deux. L’Allemagne s’est aussi offert la médaille d’argent grâce à Johannes Lochner, tandis que le Canada, mené par Justin Kripps a complété le podium.

Une dernière manche complètement loupée pour les Bleus

Curling : la Grande-Bretagne étrille le Japon en finale

20 ans après le titre glané à Ogden, aux États-Unis, les Britanniques ont retrouvé le haut du podium olympique du tournoi féminin de curling. L’équipe emmenée par Eve Muirhead, qui avait fait sensation en demie, en sortant les triples championnes olympiques en titre suédoises, a largement battu le Japon (10-3) lors d’une finale à sens unique. Battue lors de la finale hommes, la Grande-Bretagne se console ainsi, en décrochant sa première médaille d’or à Pékin, sur le gong.

Le coup magistral des Britanniques : la dernière pierre japonaise est éjectée de la maison

A SUIVRE AUJOURD'HUI

La cérémonie de clôture

Après quinze jours d’une compétition acharnée, où la Norvège a, comme il y a quatre ans, terminé à la première place au tableau des médailles (voir ci-dessous) devant l’Allemagne et la Chine, place à la cérémonie de clôture à partir de 13h. Côté français, c’est Quentin Fillon Maillet, auteur d’une formidable quinzaine avec cinq médailles dont deux en or, qui a eu l’honneur d’être désigné porte-drapeau français. Il sera donc scruté, une ultime fois, avec attention.

LA TABLEAU DES MÉDAILLES

La France termine (presque) dans les clous. Alors que la délégation tricolore s'était fixée, avant son arrivée à Pékin, l'objectif des 15 médailles, soit son total obtenu à Sotchi en 2014 et Pyeonchang en 2018, elle termine avec 14 breloques, dont cinq en or, et à la 10e place. Les Français sont très loin de la Norvège, encore une fois intouchable avec 37 médailles, dont 16 en or. L'Allemagne, avec ses 12 titres, termine à la 2e place, tandis que la Chine complète le podium (15 médailles dont neuf du plus beau métal), devant les États-Unis (24 médailles mais seulement huit fois sur la plus haute marche du podium).

LA VIDÉO DÉCEPTION DE LA NUIT

Un finish au couteau et une cruelle élimination pour les Bleus

LE TWEET QUI SENT LA FIN

Comment suivre la cérémonie de clôture

