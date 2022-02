Une scène assez insolite s'est déroulée lors du match du tour préliminaire du tournoi olympique de hockey sur glace entre la Finlande ce jeudi. La rencontre s'est soldée sur une victoire écrasante des Américaine sur le score de 5-1, dont deux buts de Kendall Coyne Schofield. Mais alors que les joueuses célébraient leur victoire, elles ont été rappelées sur la glace pour rejouer les deux dernières minutes du match.

La cause ? En fin de troisième période, l'attaquante finlandaise Susanna Tapani s'est présentée devant la gardienne américaine Maddie Rooney et a catapulté le palais sur le poteau. L'arbitre a agité les bras, signalant que le palet n'était pas entré, et la lumière verte derrière le but a clignoté, indiquant que le jeu devait continuer. Une séquence dont l'arbitrage vidéo s'est emparé. Après visionnage, le verdict est tombé : le palet a heurté le poteau et s'est ensuite logé sous la barre. C'était donc un second but pour les Finlandaises.

Les finlandaises ont poussé

Seul hic, le révision des images a commencé dès la fin de l'action mais le verdict n'a pu être annoncé qu'à la fin de l'action suivante qui s'est avéré être... la fin du match. Après concertation, le corps arbitral a décidé de faire revenir tout ce petit monde sur la glace et de remettre le chrono à 2 minutes et 20 secondes de la fin, soit le moment du but.

Les Finlandaises on bien tenté d'en profiter et ont poussé fort dans ces derniers instants tombés du ciel, sans parvenir à réduire la marque. Score final 5-2.

