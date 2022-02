2

La Nouvelle-Zélande a remporté les deux premières médailles d'or de son histoire dans des Jeux d'hiver au cours de cette édition. La snowboardeuse Zoi Sadowksi Synnott a écrit l'histoire en half-pipe, avant que le skieur Nico Porteus ne l'imite, en half-pipe également.

4x5

Quatre athlètes (Marte Olsbu Roeiseland, Johannes Boe, Alexander Bolshunov, Quentin Fillon Maillet) ont remporté cinq médailles dans ces JO, une première dans l'histoire des Jeux d'hiver. Ils n'étaient que neuf à avoir atteint ce chiffre dans l'histoire avant cette édition. Personne n'en a remporté plus.

5

La patineuse de vitesse Ireen Wüst est devenue la première athlète, tous genres confondus, à remporter une médaille d’or dans cinq Jeux Olympiques d’hiver différents. La Néerlandaise a conservé son titre sur 1500m, déjà conquis à Pyeongchang (2018) et Vancouver (2010). Elle avait aussi décroché la plus belle des breloques sur le 3000m à Turin (2006) et Sotchi (2014), ainsi que sur la poursuite par équipes en Russie.

15

Pays organisateur, la Chine a enregistré son plus grand nombre de médailles dans une même édition des Jeux d'hiver (15), ainsi que son plus grand nombre de médailles d'or (9). C'est la deuxième fois seulement que l'empire du Milieu figure dans le top 10 du tableau des médailles, après Vancouver (7e). Et la première fois sur le podium, avec une belle troisième place devant les Etats-Unis.

16

La Norvège a établi un nouveau record de médailles d'or décrochées sur une même édition des Jeux d'hiver, avec 16 titres. Le précédent record était de 14, et lui co-appartenait avec le Canada. Les Norvégiens ont cumulé 37 breloques en tout durant cette quinzaine, soit deux de moins qu'il y a quatre ans. Onze d'entre elles ont été glanées sur les épreuves de biathlon et de ski de fond.

16%

3 sur 19, soit 16% : Près d'un cinquième des sorties de piste de la carrière de Mikaela Shiffrin ont eu lieu pendant cette seule édition des Jeux. L'Américaine, d'ordinaire si régulière, est sortie en slalom, en géant et en combiné. Cela ne lui était jamais arrivé trois fois d'affilée.

41

Ce fut l'un des premiers gros temps forts de ces Jeux pour la délégation tricolore. Le 7 février, le Français Johan Clarey est devenu le plus vieux skieur à monter sur le podium des Jeux d'hiver, en prenant l'argent lors de la descente, à 41 ans et 29 jours. Il a ainsi surclassé le record de l'Américain Bode Miller, médaillé de bronze en 2014 sur le Super-G.

49

A Pékin, la patineuse de vitesse allemande Claudia Pechstein a participé à ses huitièmes Jeux Olympiques, devenant la plus vieille femme à concourir aux JO, du haut de ses 49 ans. Depuis Albertville, en 1992, l'athlète de 49 ans n'a manqué qu'une seule édition. C'était en 2010 à Vancouver, pour dopage.

74

En remportant la mass start en patinage de vitesse, Bart Swings a permis à la Belgique de remporter sa première médaille d'or aux Jeux d'hiver depuis 74 ans. Micheline Lannoy et Pierre Baugniet restaient les derniers et les seuls Belges à avoir remporté l'or. C'était en 1948 lors des Jeux Olympiques de Saint-Moritz en Suisse.

90

Deuxième au tableau des médailles avec 27 breloques du côté de Pékin, l'Allemagne a particulièrement brillé sur la glace, en remportant… 9 des 10 épreuves de luge, bobsleigh et skeleton cumulées, soit 90%. Une véritable razzia. En tout, les Allemands ont cumulé 16 médailles sur ces disciplines. 59% de leur total.

100

Le fondeur Alexander Bolshunov, 25 ans, a pris part à neuf courses olympiques depuis le début de sa carrière… pour neuf médailles. A Pékin, le Russe a pris l'or sur le skiathlon, le relais 4x10km et le 50km (écourté à 28km), mais aussi l'argent sur le 15km classique et le bronze sur le relais sprint. Ajoutez à cela ses quatre médailles de Pyeongchang – trois en argent, une en bronze – et vous obtenez un remarquable sans-faute. Un 100%.

