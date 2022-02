Patinage artistique - Danse sur glace : Papadakis et Cizeron complètent la collection

Le soulagement et le bonheur pour Papadakis et Cizeron lors de l'annonce des notes

Patinage artistique - Programme individuel : Valieva autorisée à participer par le TAS

Ski freestyle - Slopestyle : Ledeux passe malgré une grosse frayeur

Snowboard - Big air : Lefevre, du sourire et des adieux

Bobsleigh - Monobob : Pas de miracle pour Boch

Margot Boch a dû se contenter de la 11e position en monobob, où la désormais quadruple médaillée olympique Kaillie Humphries s'est de nouveau imposée. Elle sera à bord de l'équipage de bob à deux dans quelques jours, en compagnie de Carla Sénéchal.

8h00 - Ski acrobatique : Pas de Françaises engagées sur les qualifications mais les Aerials, spectaculaires, valent le coup d'œil. La finale, elle, débute à midi.

12h00 - Saut à ski : Autre épreuve particulièrement impressionnante à suivre, avec le premier tour par équipes. La finale est programmée à 13h06.

13h05 - Bobsleigh : Romain Heinrich et Dorian Hauterville débutent l'épreuve de Bob à deux. Deux manches sont disputées ce lundi, à 13h05 puis 14h40.

Un couple en or : le programme libre qui a sacré Papadakis et Cizeron

Passée 10e dimanche, la France a grappillé une place de plus avec l'or olympique de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. La voici désormais neuvième devant la Suisse.

Les Jeux Olympiques de Pékin 2022 sont à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes d'Eurosport (Eurosport 1 et 2, Eurosport.fr et l'application Eurosport). Abonnez-vous à Eurosport avec trois jours d'essai gratuit et 50% de remise la première année !