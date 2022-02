Le grand rendez-vous : Papadakis et Cizeron ne visent que l'or

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont rendez-vous avec l'histoire. Leur histoire. Auteur d'un programme de danse rythmique exceptionnel samedi à la patinoire de Pékin , le couple français est tout proche de son but ultime, celui de devenir champion olympique de danse sur glace. Quatre ans après leur argent amer de Pyeongchang, les deux patineurs avaient tout axé sur Pékin, LE rendez-vous de leur carrière. Pour eux, ils n'y a plus qu'à lors de ce programme libre. Car leur performance en danse rythmique, où il battu leur propre record du monde, les a mis sur orbite.

Le programme libre étant leur point fort, difficile de ne pas les voir en or lundi matin. Évidemment rien n'est fait et l'attitude sur la réserve des deux Tricolores en disait long sur leur état d'esprit prudent. "Il y a beaucoup de soulagement parce que c'est beaucoup de stress de performer ici. Il y a aussi beaucoup de bonheur d'avoir pu performer à la hauteur de nos attentes et d'avoir pu prendre du plaisir sur la glace", a expliqué Cizeron.

Derrière eux, il faudra évidemment se méfier des Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (88,85, record personnel), champions du monde et doubles champions d'Europe en titre et des Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue, troisièmes (87,13). "C'est un écart assez confortable, mais qui ne permet aucune grosse erreur", a estimé leur entraîneur Romain Haguenauer.

On a aussi hâte de voir

Jusqu’où Boch va réussir à remonter. Pour la première édition olympique de monobob, Margot Boch se défend très bien. Après une première manche un peu en-dedans (12e), la Tricolore a parfaitement réagi lors de la seconde (4e) et occupe la 10e place à mi-finale. Si le podium semble difficile à atteindre (+ 0’’96), la Française peut tout à fait envisager le top 5, ce qui serait déjà une performance considérable.

Tess Ledeux pour une revanche. Les qualifications du slopestyle, décalées en raison de la météo, devraient avoir lieu ce lundi. Après avoir pris l'argent sur Big Air, Ledeux repart en campagne en slopestyle face à celle qui lui a ravi l'or, Eileen Gu. A suivre dès 5 heures.

Si la neige va encore perturber les JO d’hiver. Cela peut paraitre assez comique mais ça n’en est pas moins vrai : les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 se disputaient beaucoup plus facilement lors qu’il n’y avait pas de neige. Depuis deux jours, elle tombe sur les alentours de la capitale chinoise Cela peut paraitre assez comique mais ça n’en est pas moins vrai : les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 se disputaient beaucoup plus facilement lors qu’il n’y avait pas de neige. Depuis deux jours, elle tombe sur les alentours de la capitale chinoise et perturbe le programme olympique , à l’image de dimanche où le géant a été retardé et où toutes les épreuves de ski acrobatique ont été annulées. Qu’en sera-t-il ce lundi ?

On se demande aussi…

Quelle décision va prendre Mikaela Shiffrin ? L'Américaine, passée complètement à côté de ses Jeux jusqu'ici, L'Américaine, passée complètement à côté de ses Jeux jusqu'ici, envisageait sérieusement de prendre part à la descente à l'issue du premier entraînement samedi. Le deuxième a été annulé. Le troisième pourrait avoir lieu dans des conditions bien plus délicates…

Comment va statuer le TAS ? L'instance doit délibérer sur le sort de Kamila Valieva, contrôlée positive avant les JO. L'instance doit délibérer sur le sort de Kamila Valieva, contrôlée positive avant les JO. Le dossier est particulièrement complexe puisque la patineuse est une "personne protégée" selon les statuts de l'Agence Mondiale Antidopage. Son cas créera une jurisprudence.

Si les Etats-Unis vont avoir droit à leur revanche. Championnes olympiques en titre de hockey sur glace, les Américaines affrontent la Finlande pour une place en finale, où elles pourraient (devraient ?) retrouver les Canadiennes. Au tour préliminaire, elles avaient perdu (4-2) face à leurs meilleures rivales.

Le chiffre à avoir en tête

Les Français en lice lundi

Bobsleigh

Monobob féminin course 3 sur 4 : Margot Boch

Patinage artistique

Danse libre : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

Ski acrobatique

Qualification de slopestyle féminin : Tess Ledeux

Bobsleigh

Course 1 sur 4 masculine : Romain Heinrich et Dorian Hauterville

Les finales de lundi

Patinage artistique

2h15 : danse sur glace

Bobsleigh

4h00 : Monobob féminin

Ski acrobatique

12h00 : Aerials féminins

Saut à ski

13h00 : Tour final masculin

