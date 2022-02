Ski alpin, Combiné hommes : Pinturault, le raté qui fait très mal

La douche froide de la nuit, la voici. Favori du combiné, Alexis Pinturault a flanché ce jeudi. Pas vraiment dans le rythme, le skieur de Courchevel a bouclé la descente à la 11e place , avec 1"92 de retard sur Aleksander Aamodt Kilde. Il a ensuite enfourché lors du slalom, perdant ainsi tout espoir de podium sur une épreuve qui l'avait vu décrocher du bronze en 2014 et de l'argent en 2018. La victoire est revenue à Johannes Strolz , qui a devancé Aleksander Aamodt Kilde et James Crawford.

Patinage artistique, programme libre hommes : Chen, la consécration

Cinquième en 2018, Nathan Chen tient sa revanche. L'Américain a été sacré champion olympique ce jeudi , au terme d'un brillant programme libre qui a confirmé son excellent programme court réalisé deux jours plus tôt. Le patineur de 22 ans (332,60 points) a terminé avec une marge très confortable sur Yuma Kagiyama (310,05) et Shoma Uno (293,00). Yuzuru Hanyu, lui, a fini 4e.

Nathan Chen décroche l’or et met le feu sur la glace : sa prestation olympique

Snowboard - Halfpipe : Kim au-dessus de la mêlée

À l'image de son compatriote patineur, l'Américaine Chloe Kim n'a laissé aucune place au suspense lors de l'épreuve de halfpipe . La snowboardeuse californienne (94,00 points) a mis la concurrence à distance dès son premier run et a conservé son titre olympique. L'Espagnole Queralt Castellet (90,25) a pris l'argent, la Japonaise Sena Tomita (88,25) s'est parée de bronze.

7h - Snowboardcross : Désormais orpheline de Pierre Vaultier, double champion olympique en titre, la France comptera sur Merlin Surget, Loan Bozzolo et Léo Le Blé Jaques pour espérer décrocher une médaille.

8h - Ski de fond - 10 km classique femmes : Les Françaises Coralie Bentz et Mélissa Gal tenteront seront au départ de cette course en style classique, dont la Norvégienne Therese Johaug fera figure de favorite.

13h - Patinage de vitesse - 5 000m dames : Championne du monde en titre de la spécialité, Irene Schouten s'élancera avec la pancarte dans le dos en tout début d'après-midi. Mais la recordwoman du monde, Natalia Voronina, aura sans doute son mot à dire.

14h10 - Hockey sur glace - Tour préliminaire : On sera curieux de voir si l'équipe chinoise pourra contrarier les Américains. On en doute fort, néanmoins.

Roi déchu du patinage hommes, Yuzuru Hanyu a pourtant tenté un quadruple axel lors de son programme libre, ce qui n'avait jamais été fait en compétition officielle. Le Japonais a chuté mais, au moins, il n'a rien à regretter.

Forts de deux médailles d'or supplémentaires, les États-Unis s'installent au deuxième rang du classement des nations, juste derrière l'Allemagne.

Les Jeux Olympiques de Pékin 2022 sont à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes d'Eurosport (Eurosport 1 et 2, Eurosport.fr et l'application Eurosport). Abonnez-vous ici