LE GRAND RENDEZ-VOUS : LE GÉANT HOMMES

C’est assurément l’évènement de la journée. Et Alexis Pinturault, à l’instar de Mathieu Faivre, pourra le disputer. Touché à l’épaule jeudi après sa chute sur le slalom du combiné alpin remporté par Johannes Strolz, le détenteur du gros globe de cristal pouvait craindre le pire. Mais les examens médicaux ont rapidement dissipé le doute , l’équipe de France assurant qu’il ne s’agissait que d’une simple contusion.

En larmes devant la presse après cette désillusion , Pinturault, mis au repos vendredi, devrait donc prendre le départ du Géant messieurs, sa spécialité. Une épreuve qui lui a déjà rapporté deux médailles de bronze à Sotchi 2014 et Pyeongchang 2018. Auréolé de l’argent en Corée du Sud (combiné), le Savoyard vise le dernier métal qui manque cruellement à sa collection : le plus prestigieux, le doré. Le dernier Français à l’avoir passé autour du cou ? Jean-Claude Killy, à Grenoble 1968.

"C'est une journée catastrophe" : retour sur le combiné désastreux de Pinturault

Mais le skieur de Courchevel, toujours à la recherche d’une victoire cette saison, aura un sacré client en face, en la personne de Marco Odermatt. Fort de ses six succès dont quatre en Géant, le Suisse de 24 ans jouit d’une avance de 375 points au classement général de la Coupe du monde sur son plus proche poursuivant, Aleksander Aamodt Kilde. Mais Odermatt saura-t-il gérer la pression, lui, le grand favori de l’épreuve, qui a déçu en descente (7e) et chuté en Super-G ? Pinturault / Odermatt, Odermatt / Pinturault ? Le feu d’artifice s’annonce grandiose !

ON A AUSSI HÂTE DE VOIR

La revanche de Tess Ledeux sur Eileen Gu

Cinq jours après le coup de tonnerre dans l’épreuve du big air , remportée d’un souffle par Eileen Gu (0,75 points) devant Tess Ledeux, la Chinoise et la Française se retrouvent sur l’épreuve du slopestyle. Les qualifications se disputeront cette nuit, avant la finale, programmée lundi. Et une revanche de la Française sur l’icône du pays organisateur ?

Comment Tess Ledeux a été battue par Eileen Gu en finale de big air ? La palette de Clémence Grimal

Si les deux poursuites vont sourire aux Français

Passées à côté du sprint sur 7,5 km, Anaïs Bescond (9e), Julia Simon (29e) et Justine Braisaz-Bouchet (47e) devront réaliser un sans-faute sur le 10 km à 10h. Une épreuve à laquelle ne participera pas la double médaillée d’argent (relais mixte et individuel) Anaïs Chevalier-Bouchet, qui a terminé au-delà du Top 60 (69e) vendredi. Chez les garçons, on retrouvera Quentin Fillon Maillet, toujours pas rassasié après qu'il est allé chercher une troisième médaille à Pékin lors du sprint samedi , ainsi que Simon Desthieux, Emilien Jacquelin et Fabien Claude (11h45).

Fourcade : "Un grand match s’annonce entre Boe et Fillon Maillet"

Les fondeurs français défendre leur médaille de bronze en relais

Que ce soit sur le sprint, le 15 kilomètres classique ou sur le skiathlon, les fondeurs français n’ont vu le podium que de loin depuis le début de cette olympiade. Mais Maurice Manificat, Richard Jouve, Clement Parisse et Hugo Lapalus ont l’occasion de se rattraper lors du relais 4X10 kilomètres hommes, où la France reste sur deux médailles de bronze, à Sotchi et à Pyeongchang (à chaque fois avec Manificat). Les Russes, emmenés par Alexander Bolshunov, ou les Norvégiens, avec Johannes Klaebo en chef de file, sont eux aussi très attendus.

ON SE DEMANDE AUSSI…

Si Sébastien Lepape va passer le cap des quarts sur le 500 mètres

Éliminé du 1 000 mètres et du 1 500 mètres après une chute, Sébastien Lepape va se présenter sur la ligne de départ des quarts de finale du 500 mètres short-track. Contrairement à son compatriote Quentin Fercoq, le natif de Montivilliers s’est qualifié sur la distance vendredi. Moins à l’aise sur 500 mètres, Lepape a tout de même signé le deuxième temps de sa série derrière le Hongrois Sandor Shaolin Liu, prétendant à la médaille d’or, malgré un incident avec le Nord-coréen Juneseo Lee, qui est tombé après un contact avec le Français.

Combien le Canada passera de buts à la Chine pour se relever de sa défaite contre les USA ?

Les Etats-Unis n’avaient plus battu le Canada aux JO depuis Vancouver 2010. Douze ans plus tard, ils ont renoué avec le succès face à leurs cousins (4-2) au Palais national omnisports. Les Chinois, qui ont été humiliés par le pays de l’Oncle Sam pour leur entrée en matière (0-8), savent à quoi s’attendre (14h10) contre une équipe canadienne remontée comme un coucou…

Les Etats-Unis remportent le choc face au Canada : Les temps forts en vidéo

Avec combien d’avance Marte Olsbu Roeiseland remportera-t-elle la poursuite ?

Supersonique sur ses skis, Marte Olsbu Roeiseland n’a laissé aucune chance à la concurrence en réussissant un sans-faute devant les cibles, vendredi, lors du sprint féminin. Avec 31 secondes d’avance sur Elvira Oeberg, 37 sur Dorothea Wierer et même 1’09 sur Anaïs Bescond, la Norvégienne est très bien partie pour rafler une troisième médaille d’or à Pékin.

Le chiffre du jour : 3

Les trois derniers champions olympiques de géant étaient champions du monde en titre. À Pékin, c'est un Français, Mathieu Faivre, qui se retrouve dans cette position. Pas dans les meilleures dispositions cette saison, l'Heure Olympique revient sur ses chances de médailles.

Le chiffre du jour : un champion du monde encore sacré sur le géant ?

LES FRANCAIS EN LICE DIMANCHE

Patinage de vitesse sur piste courte 500 m hommes

Sébastien Lepape

Biathlon 10 km poursuite femmes

Anaïs Bescond, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet

Biathlon 12,5 km poursuite hommes

Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin et Fabien Claude

Bobsleigh monobob femmes

Margaux Boch

Ski alpin Géant hommes

Mathieu Faivre, Alexis Pinturault

Ski de fond 4x10 km hommes

Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse, Maurice Manificat

LES FINALES DE DIMANCHE

Ski alpin

3h15 : Slalom géant hommes 1ère manche

6h45 : Slalom géant hommes 2ème manche

Ski de fond

8h : Relais 4x10 km hommes

Biathlon

10h : 10 km poursuite femmes

11h45 : 12,5 km poursuite hommes

Patinage de vitesse sur piste courte

12h44 : Relais 3000 m femmes

13h14 : 500 m hommes

Patinage de vitesse

14:56 : 500 m femmes

