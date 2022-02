Les 4 infos de la nuit

Ski alpin - Combiné : La malédiction Shiffrin continue

Déjà sortie de piste en slalom et en géant, Mikaela Shiffrin pouvait logiquement espérer débloquer son compteur de médailles sur le Combiné, une épreuve taillée pour ses qualités. Placée après la descente, elle s'est élancée sur le tracé de son entraîneur mais est partie à la faute rapidement. C'est la première fois de sa carrière qu'elle termine un grand championnat sans médaille. Romane Miradoli, bien partie sur le haut, aurait elle aussi pu rêver à une médaille mais elle a enfourché et vu son rêve de podium s'envoler. C'est Michelle Gisin qui s'est imposée, conservant là son titre acquis à Pyeongchang il y a quatre ans.

Une faute et Shiffrin a encore vu une médaille lui échapper

Ski acrobatique - Half-pipe : Rolland sera bien en finale

Il s'était fait peur avec son premier run (65,25), Kevin Rolland a haussé le ton lors du second (75,25). Bien meilleur lors du second passage, le porte-drapeau de la délégation française a pris la dixième place des qualifications en half-pipe. Suffisant pour passer le cap et se qualifier pour la finale qui aura lieu samedi à 2h30 du matin (heure française).

Plus propre pour son 2e run, Rolland améliore son score de 10 points et rallie la finale

Ski acrobatique - Skicross : Baron forfait, Grillet-Aubert éliminée en quarts

Double médaillée de bronze aux Mondiaux, Alizée Baron n'a pas pris part aux qualifications ce matin. Touchée aux lombaires lors des entraînements, elle a déclaré forfait. Jade Grillet-Aubert était donc l'unique représentante tricolore. Seizième des qualifications, elle a franchi les huitièmes mais pas les quarts, prenant la quatrième et dernière place.

Biathlon - Mass start : La course féminine avancée à vendredi

Il n'y aura pas une mais deux mass start vendredi matin. Alors que ces dames devaient clore le programme de biathlon samedi matin, les organisateurs ont décidé d'avancer la course d'une journée . En cause évidemment, le vent et le froid qui n'en finissent plus de perturber le programme olympique de biathlon. Anaïs Bescond, Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet et Justine Braisaz-Bouchet s'élanceront à 8h (heures française), avant les hommes (10h).

A suivre dès ce matin… et après

9h - Combiné nordique : La Norvège peut-elle être battue ? Médaillé d'argent sur le tremplin normal, titré sur le grand, Joergen Graabak mènera une formation qui compte aussi dans ses rangs le vice-champion olympique, Jens Lurås Oftebro. Côté Français, Mattéo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gérard et Laurent Muhlethaler espèrent bien figurer. Le saut est prévu à 9h, le ski de fond à 12h.

11h - Patinage artistique : Prise dans la tourmente, Kamila Valieva a rendez-vous avec l'histoire ce jeudi. Meilleur score du programme court, la jeune Russe (15 ans) peut remporter un titre olympique qui n'en finirait plus de faire parler alors qu'elle a été contrôlée positive avant les JO de Pékin et qu'elle a malgré tout été autorisée à concourir. Pour la voir sur la glace, il faudra attendre la toute fin du programme.

Le chiffre du jour : Kamila Valieva championne olympique à 15 ans ?

La tableau des médailles

Encore deux médailles en ski alpin pour la Suisse. Michelle Gisin et Wendy Holdener, qui ont réussi le doublé en Combiné, ont porté le total suisse en ski alpin à neuf breloques dont cinq titres. L'équipe de France (4 or, 7 argent, 2 bronze, 13 médailles au total) pointe toujours au 10e rang juste derrière la Russie. Le haut de tableau est trusté par la Norvège (28 médailles dont 13 en or) devant l'Allemagne (20 médailles dont 10 en or) et les Etats-Unis (19 médailles dont 8 en or).

La vidéo frayeur de la nuit

Incroyable image : Quand Sallinen percute un cameraman en half-pipe

Le tweet "prise de conscience"

Quand "The Rock" comprend qu'au curling, on pousse des… pierres (rock, en anglais).

Comment suivre les JO

