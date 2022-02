Les infos de la nuit

Ski acrobatique - Slopestyle : Déception pour Tess Ledeux seulement 7e

Après l'argent glané en Big Air, on espérait une Tess Ledeux libérée pour le slopestyle. Las, la Française de 20 ans n'a réussi qu'un seul de ses trois runs et son score (72,91) ne l'a pas portée plus haut qu'une très décevante 7e place. Loin, bien loin des meilleures skieuses du jour dans une finale très relevée. Le titre est revenu à Mathilde Gremaud devant Eileen Gu et Kelly Sildaru.

Un dernier run raté pour une immense déception : Ledeux a craqué sous la pression

Ski Alpin - Descente : Suter championne olympique, l'incroyable Goggia en argent

Et dire que l'on a un temps cru qu'elle allait être championne olympique trois semaines après son entorse du genou gauche avec lésion partielle du ligament croisé et une "petite" fracture du péroné… Sofia Goggia est une miraculée qui repartira de Pékin avec une médaille d'argent. L'argent "seulement" puisque l'Italienne, reine de la vitesse cette saison, est tombée sur une Corinne Suter de haut niveau qui l'a devancée de 16 centièmes. Une autre Italienne, Nadia Delago complète le podium alors que Laura Gauché termine 10e et première française.

Un an après son titre mondial, Suter est sur le toit de l'Olympe : sa descente pour l'or

Snowboard - Big Air : Le doublé pour Anna Gasser

Elle est toujours seule au monde. Après Pyeongchang, Anna Gasser a de nouveau triomphé en snowboard Big Air. Puisque cette épreuve n'est apparue aux Jeux Olympiques qu'en 2018, l'Autrichienne reste à ce jour la seule championne olympique de l'histoire. Gasser s'est imposée devant la Néo-zélandaise, Zoi Sadowski Synnott, titrée en slopestyle, et la Japonaise Kokomo Murase.

A suivre dès ce matin… et après

7h30 - Biathlon : Quentin Fillon Maillet va-t-il poursuivre sa moisson de médailles ? Cette fois, son talent ne suffira pas et il faudra le concours de Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux sur le relais 4x7,5 km qui s'élancera dès 7h30. La Norvège devrait être l'adversaire numéro un des Bleus.

Quand Géraldine Weber veut s'occuper des skis de Quentin Fillon Maillet

9h40 - Patinage de vitesse : Au pied du podium historique, Ireen Wüst n'a besoin que d'une médaille pour grimper dessus et rejoindre Bjorn Daehlie et ses 12 breloques olympiques. Les Pays-Bas seront en lice chez les femmes comme chez les messieurs pour les demies et les finales.

11h - Patinage artistique : Kamila Valieva sera-t-elle championne olympique alors qu'elle a été contrôlée à un produit dopant avant les Jeux Olympiques de Pékin ? Début de réponse en fin de matinée avec le programme court de l'épreuve féminine.

A 15 ans, Valieva marque les Jeux : son quadruple saut déjà historique en vidéo

11h30 - Combiné nordique : Vincenz Geiger, champion olympique sur le tremplin normal, peut-il faire le doublé et succéder à Samppa Lajunen, le dernier à l'avoir réalisé en 2002 ? Pour le saut à skis, ce sera à partir de 9h et le titre se jouera à partir de 11h30 sur le ski de fond.

La tableau des médailles

Les deux titres de la Suisse, en slopestyle grâce à Mathilde Gremaud et en descente avec Corrine Suter, font reculer l'équipe de France du 9e au 10e rang. En revanche, les Suisses font un bond de deux places, jusqu'au 8e rang. La nuit n'a pas permis un changement sur le podium, la Norvège devance toujours l'Allemagne et les Etats-Unis.

La vidéo du "miracle"

Le miracle a presque eu lieu : la belle descente de Goggia, médaillée d'argent

Le tweet camaraderie

Comment suivre les JO

