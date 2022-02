Un certain mystère entoure les conséquences du rôle de porte-drapeau de délégation aux Jeux Olympiques. S'il est toujours un honneur, et accueilli comme tel par les athlètes désignés, élus en l'occurrence pour Tessa Worley et Kevin Rolland, il peut être parfois décrit comme énergivore et apte à vous faire sortir de votre concentration, de votre compétition. Au XXIe siècle, les porte-drapeaux ont connu des fortunes diverses. Champions olympiques comme Riner, Agbegnenou, Montillet et Fourcade ou déçus comme Lamy-Chappuis, Estanguet, Defrasne et Flessel. Pour les deux skieurs, l'enjeu est ailleurs et les bienfaits nombreux.

"Je n'étais pas forcément attiré sur les autres JO par la cérémonie d'ouverture, assume néanmoins Kevin Rolland. J'avais peur que ça me fatigue, je voulais me concentrer sur moi-même. Avec la vieillesse et le fait que ce seront mes derniers Jeux, je veux profiter et récupérer toutes les énergies que j'ai à prendre. Entrer dans ce stade va nous donner une sacrée dose d'énergie." Comme Clarisse Agbegnenou et Samir Aït-Said avant eux, Tessa Worley et Kevin Rolland ont été élus par un collège de sportifs.

"Le fait que les athlètes ambassadeurs m'ont fait confiance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, reconnaît la quadruple championne du monde. C'est au-delà du sportif, c'est aussi pour le côté humain et j'ai trouvé ça génial. De son côté, Rolland évoque "un grand honneur." "Je suis flatté que les athlètes français aient voté pour moi."

Comme pour Tokyo, ce sont d'ailleurs deux sportifs qui ne sont pas (encore) champions olympiques qui ont été désignés. Sur les seuls JO d'hiver, les trois derniers à avoir mené la délégation française pour la cérémonie d'ouverture, Vincent Defrasne, Jason Lamy-Chappuis et Martin Fourcade, s'étaient tous élevés sur le toit de l'Olympe lors de l'édition précédente. Cette fois, point de titre olympique mais deux palmarès longs comme le bras. Worley pèse quatre titres mondiaux, dont deux individuels, quand Rolland en a remporté un en plus de posséder une médaille olympique, le bronze de 2014.

Immense championne s'il en est, Worley, qui en a vu énormément dans sa carrière, n'a pu s'empêcher d'être touchée par l'élection : "Ça a été une grande émotion. C'est très différent d'une performance sportive, c'est une satisfaction qui est tout à fait différente. C'est plus la confiance que nous accorde qui nous rend fiers." Et le duo sait qu'il a beaucoup à apporter à la délégation. Du haut de ses 32 ans, Kevin Rolland dispose d'un sacré vécu : "Je vais pouvoir leur apporter l'expérience sur le côté sportif, sur le côté mental, comment aborder une grande compétition. J'ai eu les deux côtés avec les médailles comme à Sotchi. Mais aussi le côté désastreux avec ces grosses chutes (il était dans le coma en 2019), cette désillusion à Pyeongchang (11e). Tout ce mix d'expérience va pouvoir servir à certains."

Mais n'allez pas penser que Worley et Rolland se placent bien au-dessus de la mêlée. "J'ai envie de transmettre pendant les Jeux mais aussi de me nourrir de l'énergie de la délégation, appuie la Bornandine. C'est vraiment du donnant-donnant. C'est ce qui me plaît dans ce rôle de porte-drapeau, de pouvoir échanger mais aussi d'apporter des choses. Je suis certaine aussi que vu les palmarès qu'il y a dans la délégation, j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre. C'est un rôle privilégié."

La géantiste a beaucoup échangé avec Martin Fourcade, son ami, qui avait mené les Bleus à Pyeongchang avant de décrocher trois titres. Le Catalan avoue, dans notre podcast Olympics Legends, qu'être porte-drapeau l'a beaucoup ouvert sur le groupe. "Je n'avais pas envie d'être porte-drapeau parce que j'avais l'impression que j'allais être beaucoup sollicité, que j'allais devoir tirer la délégation et en fait je me suis senti pousser, avoue le quintuple médaillé d'or olympique. Ça été une expérience de vie qui a changé ma personnalité et ma façon de concevoir le sport."

Avec Worley et Rolland, la délégation bleue est entre de bonnes mains et puisqu'ils sont désormais deux porte-drapeaux, la pression se partage. Worley qualifie de "chouette binôme" le duo qu'elle forme avec Rolland, un athlète qu'elle connaît très bien pour s'entraîner avec lui l'été lors de la préparation physique. Et puis à deux, la peur de la petite boulette pendant la cérémonie s'éloigne, peut-être, un peu. Martin Fourcade, encore lui, assume sans mal cette petite crainte de faire "une bêtise". Ni Worley ni Rolland l'ont évoquée. Partage, émotion et collectif seront leurs maîtres-mots.

