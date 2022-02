A quelle heure aura lieu la cérémonie de clôture ?

Réglez vos alarmes : la cérémonie de clôture de ces Jeux Olympiques d'Hiver débutera à 13h00, heure française, après la fin des dernières épreuves disputées dimanche matin.

Où aura-t-elle lieu ?

Dans le célèbre "Nid d'Oiseau", à savoir le stade National de Pékin. C'est là qu'ont eu lieu toutes les cérémonies olympiques, en 2008 et le 3 février dernier pour lancer cette olympiade.

Comment suivre la cérémonie de clôture ?

Qui est le porte-drapeau français ?

Celui qui a réussi une sacrée moisson de médailles pour le clan tricolore : Quentin Fillon Maillet . Après avoir décroché l'or à deux reprises (individuel et poursuite) et l'argent à trois (sprint, relais et relais mixte), le Jurassien a été désigné porte-drapeau sans grande surprise. Il succède ainsi à Gabriella Papadakis, qui avait eu cet honneur à Pyeongchang.

A quoi va ressembler la cérémonie de clôture ?

Ce sera une nouvelle fois un grand spectacle visuel et sonore, qui respectera certaines traditions. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine et Thomas Bach, président du Comité International Olympique, s'exprimeront. Suivront notamment les défilés des drapeaux et des athlètes, puis la cérémonie des médailles.

Cube d'Eurosport. Les nouveaux membres élus à la commission des athlètes seront également présentés. Parmi eux figurera notre consultant, Martin Fourcade , qui a d'ores et déjà dévoilé les contours de sa nouvelle mission dans led'Eurosport.

En fin de cérémonie, un programme artistique d'au moins huit minutes sera consacré à la prochaine ville hôte, avant un discours de remerciements du président du COJO puis un discours de clôture des Jeux Olympiques du président du CIO. Avant l'élément le plus fort et le plus symbolique : l'extinction de la flamme.

Où auront lieu les prochains Jeux Olympiques d'hiver ?

Retour en Europe pour les prochains Jeux d'hiver. Ils auront lieu à Milan et Cortina d'Ampezzo, en Italie, du 6 au 22 février 2026.

