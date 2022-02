Le grand rendez-vous (reporté) : Le ski alpin pour une médaille ?

Attendu comme l'événement de la nuit de vendredi à samedi, l'épreuve par équipes de ski alpin a été reportée à dimanche - sans certitude - en raison des fortes rafales de vent sur la piste de Yanqing. Mais les Bleus n'en seront pas moins attendus. Il y a quatre ans à Pyeongchang, l’équipe de France avait déçu sur le parallèle par équipes mixte en échouant au pied du podium (4e), malgré son statut de championne du monde en titre de la discipline, décroché en 2017 à Saint-Moritz. Et depuis, plus rien ne va pour les Tricolores dans cette épreuve avec une élimination en quart de finale aux Mondiaux 2019 et une non-participation l’an dernier à Cortina.

Ad

Pékin 2022 Horaires, programme, diffusion : Tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie de clôture IL Y A 38 MINUTES

Mais, sur le papier, ils ne peuvent que faire partie des favoris. Avec une équipe composée de Tessa Worley, Coralie Frasse-Sombet, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault, la France peut légitimement viser une médaille. En décrochant l’or, le quatuor marquerait l’histoire de la France Jeux Olympiques en offrant un deuxième titre en ski alpin, du jamais-vu depuis Grenoble en 1968 qui restent aussi les derniers JO avec quatre médailles tricolores en ski alpin.

Pinturault : "Il n'y a pas eu d’éclat, la neige a beaucoup changé"

Mais il faudra faire fort face à une concurrence relevée, emmenée par les champions olympiques en titre de 2018, la Suisse. Historiques déjà dans ces JO avec leurs cinq titres et leurs neuf médailles, les Helvètes espèrent bien conserver leur couronne par équipes, d’autant qu’on ne peut pas dire que leur quatuor se soit affaibli par rapport à Pyeongchang. Attention également aux médaillés de 2018, l’Autriche et la Norvège, sans oublier le vice-champion du monde en titre, la Suède.

On a aussi hâte de voir

Si la Finlande décrochera enfin l'or olympique au hockey

Trois titres mondiaux (1995, 2011, 2019), deux médailles d'argent (1988 et 2006) et quatre de bronze (1994, 1998, 2010, 2014) aux Jeux. Mais toujours pas de titre olympique. 16 ans après sa dernière finale, la Finlande tentera de décrocher l'or après lequel elle court depuis si longtemps aux JO. Il faudra pour cela frapper fort face au grand favori de la compétition, la Russie. Des Russes qui, eux, visent le doublé, après leur sacre à Pyeongchang il y a quatre ans. Mais qui ont attendu les tirs au but pour se défaire de la Suède vendredi (2-1), quand les Finlandais ont eu plus de facilité à dominer la Slovaquie (2-0).

Ça fait mal : l'arbitre de Finlande-Suisse prend le palet en pleine tête

Si la Grande Bretagne va se consoler au curling

Alors que la grande Bretagne a été battue par la Suède dans la finale hommes, les femmes auront l'occasion de rattraper le coup dimanche, dans une finale dames qui les opposera au Japon. Une finale surprise, puisque les Britanniques ont battu la Suède, triple championne olympique, en demi-finale, alors que les Japonaises ont sorti des Suissesses très convaincantes lors du tour préliminaire.

Du grand curling et la Grande-Bretagne a poussé la Suède en "extra-end"… avant de céder

Si Johaug va s'offrir une fin en or

La fondeuse norvégienne Therese Johaug, qui disputera dimanche le 30km, dernière course de ski de fond de cette quinzaine, a annoncé que ce serait le dernier départ olympique de sa carrière. "J’essaye de ne pas y penser car je suis un peu triste", a-t-elle déclaré dans des propos repris par TV2 Norge. Et elle souhaitera forcément terminer en beauté, elle qui sera la grande favorite pour le titre. Une victoire, et elle décrocherait sa troisième médaille d'or à Pékin…

Une arrivée en solitaire sur le skiathlon : Johaug remporte le premier titre olympique de ces JO

La cérémonie de clôture

Les yeux français seront tournés vers Quentin Fillon Maillet, nommé porte-drapeau de la délégation tricolore pour cette cérémonie. Et pour cause, le biathlète est le Bleu le plus médaillé de cette édition des Jeux, avec cinq médailles. Pour le reste, un show spectaculaire devrait nous attendre, avec évidemment le passage de relais de la flamme olympique entre la Chine et l'Italie, qui accueillera les prochains JO d'hiver, en 2026. Début des hostilités à 13h.

Le chiffre du jour : 9

Pour la 3ème fois de suite, pour la 9ème fois de son histoire, la Norvège avec ses seulement 5 millions d'habitants termine en tête au classement des médailles des JO d'hiver. L'Heure Olympique revient sur la moisson fabuleuse des Norvégiens avec 35 médailles, 14 pour le seul biathlon, et 15 en or.

Le chiffre du jour : La Norvège en tête du tableau des médailles pour la... 3e fois de suite

Les Français en lice

Bobsleigh

Bob à quatre : Romain Heinrich, Lionel Lefebvre, Dorian Hauterville, Jérôme Laporal

Ski alpin

Parallèle par équipes mixtes : Tessa Worley, Coralie Frasse-Sombet, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault (Clara Direz et Thibaut Favrot remplaçants)

Ski de fond

Delphine Claudel, Coralie Bentz, Flora Dolci

Les finales de dimanche

Bobsleigh

2h30 : Bob à quatre, manche 3

4h20 : Bob à quatre, manche 4

Curling

2h05 : Finales femmes

Hockey sur glace

5h10 : finale hommes

Ski alpin

2h00 : Huitièmes de finale du parallèle par équipes mixtes

2h40 : Quarts de finale du parallèle par équipes mixtes

3h09 : Demi-finales du parallèle par équipes mixtes

3h28 : Petite finale du parallèle par équipes mixtes

3h37 : Finale du parallèle par équipes mixtes

Ski de fond

4h00 : 30km libre femmes

Pékin 2022 Quand c'est ton moment ! Ce spectateur se lâche complètement dans les tribunes IL Y A UNE HEURE