Patinage artistique - concours par équipe : Valieva contrôlée positive

Elle avait fait sensation lors du concours par équipe. Mais n'avait pas reçu sa médaille. Et pour cause. Kamila Valieva bel et bien été contrôlée positive avant les Jeux Olympiques, a officialisé l'ITA. La jeune Russe avait obtenu la levée de sa suspension provisoire par l'antidopage russe, mercredi, mais le CIO a décidé d’interjeter appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Elle pourrait être suspendue et manquer l'épreuve individuelle mardi prochain.