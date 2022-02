Ski alpin - Slalom géant : Faivre et Favrot placés avant une deuxième manche repoussée

Ski acrobatique - Slopestyle : La neige perturbe le programme

Patinage artistique - Individuel : Valieva s'est encore entraînée

8h00 - Ski de fond : Jamais deux sans trois ? En bronze à Sotchi et à Pyeongchang, le relais français composé de Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Maurice Manificat vont tenter d'accrocher une nouvelle médaille sur le 4 x 10 km.

10h00 - Biathlon : Déçues sur le sprint, Anaïs Bescond (9e) et Julia Simon (29e) ont l'occasion de se rattraper sur la poursuite. Pour Bescond, un podium est possible.

11h45 - Biathlon : Chez les hommes, Quentin Fillon Maillet peut, lui, poursuivre sa moisson. En argent samedi sur le sprint, le leader de la Coupe du monde vise l'or. Emilien Jacquelin (9e) a le podium en point de mire.

Avec huit médailles d'or chacune, l'Allemagne et la Norvège ont pris le large en tête du tableau des médailles. La France est toujours 13e mais une médaille d'or pourrait lui faire faire un grand bond en avant.

