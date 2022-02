1. Snowboard - Snowboardcross mixte : Catastrophe pour les Bleus

Deux chances de médailles. Deux gros échecs . Les équipes françaises engagées (Julia Pereira de Sousa Mabileau, Loan Bozzolo et Chloé Trespeuch et Merlin Surget) en quarts de finale de l'épreuve de snowboardcross mixte ont été éliminées. Aucun des deux binômes n'a pu suivre le rythme des autres nations en raison d'un gros problème de fartage.

2. Ski alpin - Géant hommes : Pinturault va mieux

3. Patinage artistique - épreuve individuelle : Le TAS saisi par le CIO et l'AMA

8h30 - Ski de fond : Les Bleues ne sont évidemment pas favorites sur le relais 4 x 5 km mais Léna Quintin, Delphine Claudel, Flora Dolci et Melissa Gal ont des progrès à confirmer.

10h00 - Biathlon : C'est le gros morceau de la matinée. En or sur l'individuel, Quentin Fillon Maillet va tenter de décrocher une nouvelle médaille sur le sprint 10 km. Il faudra aussi surveiller Emilien Jacquelin, Fabien Claude et Simon Desthieux.

12h00 - Patinage artistique : Eux aussi représentent une grande chance de médaille d'or pour la délégation tricolore. Quadruples champions du monde, quintuples champions d’Europe, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron débutent leur mission avec la danse rythmique. A ne surtout pas manquer.

Sofia Goggia est soulagée. Blessée au genou quelques jours avant le début des Jeux, l'Italienne s'est rassurée lors du premier entraînement de la descente, qu'elle a bouclé avec un grand sourire.

Certains spectateurs ont trouvé des vêtements plutôt originaux pour lutter contre le froid…

Seule nation à sept médailles d'or, l'Allemagne est toujours en tête du tableau des médailles. Pas de changement pour la France, 13e. Mais ça pourrait vite évoluer…

