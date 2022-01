C'est un sport qui fascine autant qu'il pose question. Sujet de blague potache pour certains, le curling est surtout un sport d'orfèvre et un événement majeur des saisons hivernales. Pour ces Jeux Olympiques de Pékin 2022, ce cousin éloigné de la pétanque aura des arguments pour vous séduire. Petit tour d'horizon d'une discipline trop injustement dénigrée.

Des pierres, des balais, beaucoup de cris. A première vue, ce cocktail n'annonce pas spécialement un sport d'élite. Né en Ecosse au XVIe siècle, le curling s'est pourtant affirmé comme une place forte de la scène sportive hivernale depuis son introduction définitive en 1998, à Nagano. La discipline faisait d'ailleurs partie de la première édition des Jeux d'hiver en 1924.

Ad

Boe, Shiffrin, Pinturault, Kim... Les 10 stars attendues des JO de Pékin, à J-100

Pékin 2022 "On pourrait aussi le faire sur la Lune ou sur Mars" : les canons à neige de Pékin font jaser 30/12/2021 À 07:38

Comment s'organise le tournoi olympique en curling ?

Pour ces Jeux olympiques de Pékin 2022, trois épreuves sont au programme : chez les messieurs, chez les dames et en double mixte. Chacun de ces trois tournois est composé de dix équipes qui vont toutes s'affronter. Les quatre mieux classées seront qualifiées pour les demi-finales et se disputeront les médailles.

Les équipes masculines et féminines sont composées de quatre joueurs par équipe. Le double mixte, lui, comprend deux athlètes (un homme et une femme) auquel vient s'ajouter un joueur de réserve, appelé remplaçant, en cas de blessure.

Quelles sont les règles du curling ?

Pour commencer, voici quelques termes importants à retenir pour mieux appréhender la discipline :

Pierre : un bloc de granit poli avec une poignée sur le dessus qui fait office de "boule" pour reprendre les termes de la pétanque. La pierre pèse environ 20kg.

Maison : une cible circulaire de style tir à l'arc sur le sol glacé

Bouton : le centre (ou bullseye en anglais) de la maison

En curling, la règle est simple : marquer plus de points que l'adversaire. Pour marquer des points, il faut placer sa ou ses pierres le plus près du bouton. Et faire mieux que l'adversaire, naturellement. Mais le curling est bien plus technique qu'il en a l'air.

Les quatre joueurs de chaque équipe reçoivent deux pierres au début de la partie. Le premier joueur, appelé le "lead", débute et lance ses deux pierres, avant que le second ("second"), le troisième ("third") et le quatrième ("skip" et capitaine de l'équipe) n'en fassent de même. Les deux équipes tirent alternativement.

Les joueurs envoient leurs pierres sur la glace vers la maison. Pour ce faire, ils glissent sur quelques mètres pour aligner leur tir et doivent lâcher prise avant d'arriver à un marqueur connu sous le nom de ligne des cochons (ou hogline), au milieu de la piste. Toutes les pierres qui touchent les côtés de la piste ou dépassent la maison sont retirées du jeu.

Les points sont totalisés lorsque les seize pierres ont été jouées. Le match se dispute sur dix manches (ou "bouts" ou "ends") et dure environ deux heures. Sur la piste, il y a une maison en haut et en bas de la glace. Chaque manche se dispute alternativement "en haut et en bas de la glace".

L'équipe masculine d'Italie de curling Crédit: Imago

Quelle est la longueur de la piste au curling ?

L'arène de curling mesure environ 42 mètres de long et cinq mètres de large. La glace n'est d'ailleurs pas lisse. C'est une surface semblable à un caillou, créée par des gouttelettes d'eau gelée, qui permet aux pierres de s'enrouler.

Comment compter les points au curling ?

La pierre la plus proche du bouton gagne. Si une équipe a plusieurs pierres plus près du bouton que l'adversaire, elle obtient autant de points. Comme en pétanque avec le cochonnet en somme.

Exemple 1 : L'équipe jaune marque un point.

Exemple 1 : l'équipe jaune marque un point Crédit: Eurosport

Exemple 2 : L'équipe rouge marque deux points.

Exemple 2 : l'équipe rouge marque deux points Crédit: Eurosport

Il n'y a pas d'égalité au curling. Si c'est le cas, un tie-break est disputé jusqu'à ce qu'un vainqueur soit désigné. Attention : les tactiques pour construire un score sont souvent complexes et contre-intuitives.

Qu'est-ce que le marteau ?

Le marteau est l'un des éléments les plus importants au curling. C'est la dernière pierre d'une "end". Un tirage au sort décide qui commence la partie avec le marteau. Une équipe garde le marteau jusqu'à ce qu'elle marque un point. Si une "end" est blanche (sans aucun point marqué) ou si son adversaire marque un point, le marteau est conservé.

Il faut également faire attention aux tirs de garde qui se trouvent devant la maison pour gêner les adversaires.

Comment faire un "curl" au curling… et à quoi sert le balai ?

Lorsque la pierre est relâchée, son manche subit une petite torsion dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. C'est ce qui fait que la pierre se courbe, ou s'enroule lorsqu'elle descend la glace. Mais il existe une autre façon de contrôler la direction d'une pierre, qui nous amène au fameux rôle du balai…

Lorsque vous regardez un match de curling, les "sweepers" (ou balayeurs) sont ceux qui se font crier dessus. Et leur rôle est crucial dans les "ends". En effet, les balayeurs aident à contrôler le rythme et la direction d'une pierre. La pression du balai réduit la friction entre la pierre et la glace ce qui permet de diriger la pierre.

Trois joueurs peuvent balayer la glace à la fois, mais ils ne doivent pas toucher la pierre. Ils sont également guidés par l'impulsion et les consignes très vocales du "skip" qui établit la stratégie globale de l'équipe.

Le palmarès du curling aux Jeux Olympiques depuis 1998

Messieurs

Edition Or Argent Bronze 1998 Suisse Canada Norvège 2002 Norvège Canada Suisse 2006 Canada Finlande Etats-Unis 2010 Canada Norvège Suisse 2014 Canada Grande-Bretagne Suède 2018 Etats-Unis Suède Suisse

Dames

Edition Or Argent Bronze 1998 Canada Danemark Suède 2002 Grande-Bretagne Suisse Canada 2006 Suède Suisse Canada 2010 Suède Canada Chine 2014 Canada Suède Grande-Bretagne 2018 Suède Corée du Sud Japon

Mixte

Edition Or Argent Bronze 1998 Canada Suisse Norvège

Les favoris pour les Jeux Olympiques de Pékin 2022

Champions olympiques en titre chez les messieurs, les États-Unis seront une menace dans la course à la médaille d'or, tout comme la République de Corée, le Japon et la Suisse. Triples champions du monde en titre, les Suédois de Niklas Edin seront aussi de sérieux prétendants.

Vainqueure de trois des quatre dernières éditions olympiques chez les dames, la Suède sera l'une des principales favorites à Pékin et ce, malgré sa décevante quatrième place lors des derniers Mondiaux de Calgary. Autres nations à suivre chez les dames, la Suisse, vainqueure de six des neuf derniers championnats du monde, ainsi que le Canada auront leur mot à dire.

En double mixte, les Canadiens tenteront de conserver leur couronne, acquise lors de la première édition de l'épreuve à Pyeongchang.

L'équipe suédoise de curling lors des Championnats d'Europe de curling, en 2019, à Helsingborg. Crédit: Imago

Pékin 2022 Hanyu de retour, déjà prêt pour le quadruple axel ? 24/12/2021 À 16:21