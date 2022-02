Les 2 infos de la nuit

Ski acrobatique - Halfpipe : Le doublé historique de Gu

Seulement 18 ans et déjà trois médailles olympiques dont deux en or. En s'imposant en Big Air puis en Halfpipe, Eileen Gu a réalisé une performance qui restera dans les annales des Jeux d'hiver. Avec une note de 95.25, la Chinoise a écoeuré la concurrence sur le demi-tube pour devenir la seule triple médaillée dans l'histoire olympique du ski acrobatique. Un exploit XXL, tel le run victorieux qu'elle a sorti, avant de profiter de son ultime passage pour savourer pleinement un sacre amplement mérité.

Ski acrobatique - Skicross : Refaire le coup de Sotchi ?

Il y a huit ans, trois Français avaient offert un triplé historique en Russie. Dans l'ordre, Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol avaient émerveillé lors d'une compétition de rêve jusqu'à une finale maîtrisée de bout en bout. Pour le moment, leurs successeurs, Bastien Midol (9e), François Place (11e), Terence Tchiknavorian (12e) et Jean-Frédéric Chapuis (16e) sont tranquillement rentrés dans leur compétition en manche de placement. Mais les choses sérieuses débuteront à 7h00 avec les huitièmes de finale.

A suivre dès ce matin… et après

Biathlon - Mass start femmes : Julia Simon en tête de proue de Bleues revanchardes

Une dernière cartouche pour sauver des Jeux décevants. Hormis Anaïs Chevalier-Bouchet (2 médailles d'argent), l'équipe de France féminine n'a pas brillé sur le site de Zhangjiakou. Une petite surprise compte tenu de ses performances cet hiver. Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon sont toutes trois montées sur au moins deux podiums. Et lors d'une mass start, plus que toute autre course, tout est possible. A commencer par imaginer une présence tricolore sur la "boîte". Pourquoi pas celle de Julia Simon, deuxième du départ groupé d'Annecy-Le Grand-Bornand ? Départ de la course des reines à 8h00.

Biathlon - Mass start hommes : Un départ pour l'histoire

Certainement le duel le plus attendu (une nouvelle fois) du biathon mondial . Avec cinq médailles en cinq courses lors de ces JO, Quentin Fillon Maillet a l'occasion de marquer l'histoire des Jeux d'hiver en devenant le premier athlète à obtenir six breloques sur une seule Olympiade. Face à lui, se dressera Johannes Boe, triple champion olympique à Pékin et détenteur de quatre médailles au total. Lors de la course des rois, ils ne seront évidemment pas seuls, mais un nouveau podium de l'un ou de l'autre revêtirait portée historique. Explication finale à partir de 10h00.

Patinage artistique - Patinage en couple, programme court : Les Russes veulent poursuivre leur moisson

Les champions du monde 2021, Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, font office de favoris dans cette épreuve qui pourrait également revenir aux couples Rarasova/Morozov et Boikova/Kozlovski. Comment, dès lors, ne pas penser à un possible triplé du Comité Olympique Russe ? Dans un contexte tendu, entre l'affaire Valieva et la réaction pour le moins inattendue d'Alexandra Trusova , d'autres nations pourraient en profiter pour s'immiscer dans la lutte au podium.

Bobsleigh - Bob à deux : Une première tricolore aux JO

C'est inédit. Pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques, la France aligne un équipage féminin en bob à deux. Si Margot Boch a déjà goûté à la saveur des JO en monobob (11e), sa coéquipière pousseuse, Carla Sénéchal, va, elle, découvrir la compétition à Pékin. Les deux femmes seront en lice dès 13h pour la première manche et l'espoir de figurer du mieux possible.

Le tableau des médailles

L'énorme performance en Halfpipe d'Eileen Gu permet à la Chine de prendre la 4e place du classement des médailles, toujours mené par la Norvège (14 or, 7 argent, 8 bronze), l'Allemagne (10 or, 7 argent, 5 bronze) et les Etats-Unis (8 or, 8 argent, 5 bronze). Alors que des médailles sont attendus pour la délégation tricolore en skicross, la France pointe toujours au 10e rang avec 13 médailles dont 4 en or.

Le tweet un peu dégonflé

COMMENT SUIVRE LES JO

