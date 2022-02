Le grand rendez-vous : Un ski alpin historique ?

Il y a quatre ans à Pyeongchang, l’équipe de France avait déçu sur le parallèle par équipes mixte en échouant au pied du podium (4e), malgré son statut de championne du monde en titre de la discipline, décroché en 2017 à Saint-Moritz. Et depuis, plus rien ne va pour les Bleus dans cette épreuve avec une élimination en quart de finale aux Mondiaux 2019 et une non-participation l’an dernier à Cortina. Mais, sur le papier, les Tricolores ne peuvent que faire partie des favoris.

Ad

Pékin 2022 La suite logique : Fillon Maillet désigné porte-drapeau pour la cérémonie de clôture IL Y A 2 HEURES

Avec une équipe composée de Tessa Worley, Coralie Frasse-Sombet, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault, la France peut légitimement viser le titre olympique et tout autre résultat qu’une médaille serait une vraie déception. D’autant qu’en décrochant l’or, le quatuor marquerait l’histoire de la France Jeux Olympiques en offrant un deuxième titre en ski alpin, du jamais-vu depuis Grenoble en 1968 qui restent aussi les derniers JO avec quatre médailles tricolores en ski alpin.

De Tessières sur Pinturault : "Ça va être dur de se relever, il va falloir qu’il digère cela"

Mais les Bleus auront fort à faire face à une concurrence relevée, emmenée par les champions olympiques en titre de 2018, la Suisse. Historiques déjà dans ces JO avec leurs cinq titres et leurs neuf médailles, les Helvètes espèrent bien conserver leur couronne par équipes, d’autant qu’on ne peut pas dire que leur quatuor se soit affaibli par rapport à Pyeongchang. Attention également aux médaillés de 2018, l’Autriche et la Norvège, sans oublier le vice-champion du monde en titre, la Suède.

On a aussi hâte de voir

Si les Bleus peuvent réussir l’exploit sur le 50km

Médaillés sur le relais, les fondeurs français ont déjà réussi leurs Jeux Olympiques 2022, même s’ils attendaient mieux du sprint. De quoi les libérer de toute pression ? Même s’ils ne font pas forcément partie des meilleurs mondiaux sur la distance, les Tricolores sont en jambes dans ces JO et le format libre peut leur convenir, à l’image d’un Jules Lapierre très intéressant sur le dernier 50km libre de Coupe du monde, à Engadin en mars 2021, alors disputé sous forme de poursuite. Le Français y avait signé l'une des plus grosses remontées. Après tout, la France aime le 50 km libre aux JO (Duvillard 6e en 2014, Jonnier 4e en 2006 ou encore Balland 5e en 1992). Alors pourquoi ne pas rêver ?

La conclusion du retour héroïque de Rolland

Kevin Rolland est en finale olympique de halfpipe. Une première victoire déjà pour le Français, qui aurait pu (et sans doute dû) ne jamais retrouver le plus haut niveau après son terrible accident de 2019. Mais le Tricolore ne s’est pas laissé abattre, est remonté sur des skis et se battra samedi pour une nouvelle médaille olympique, huit ans après le bronze de Sotchi. Il ne part cependant pas avec la faveur des pronostics. Mais après tout, ce n’est pas la première fois.

"Résilience", le doc de Kevin Rolland sur Eurosport : "Je voulais redevenir un skieur freestyle"

La Suède face à ses démons de 2018

Si elle a remporté trois des quatre derniers titres olympiques chez les femmes, la Suède n’a encore jamais réussi à accrocher l’or dans le tournoi de curling masculin. Au centre aquatique national de Pékin, les Suédois auront l’occasion de corriger cette "erreur" face à la Grande-Bretagne, à condition d’oublier ses démons de la finale 2018 à Pyeongchang. Alors qu’il y avait 5-5 face aux Etats-Unis au terme de la 7e manche, la Suède s’était écroulée ensuite pour s’incliner 7-10. Pas question de revivre pareil scénario.

Le chiffre : 4

Le chiffre du jour : L’alpin en route pour une 4e médaille ?

Les Français en lice

Ski alpin

Parallèle par équipes mixtes : Tessa Worley, Coralie Frasse-Sombet, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault (Clara Direz et Thibaut Favrot remplaçants)

Ski de fond

50 km libre hommes : Jules Lapierre, Maurice Magnificat, Clément Parisse; Adrien Backscheider

Ski acrobatique

Finale du halfpipe hommes : Kevin Rolland

Bobsleigh

Bob à deux femmes manche 3 et 4 : Margot Boch et Carla Sénéchal

Boch : "J'ai fait des erreurs qui m'ont couté cher"

VÉRIFIER EN PATINAGE DE VITESSE

Les finales de samedi

Ski acrobatique

2h30 : Manche 1 du halfpipe hommes

2h58 : Manche 2 du halfpipe hommes

3h25 : Manche 3 du halfpipe hommes

Ski alpin

4h00 : Huitièmes de finale du parallèle par équipes mixte

4h47 : Quarts de finale du parallèle par équipes mixte

5h14 : Demi-finales du parallèle par équipes mixte

5h37 : Petite finale du parallèle par équipes mixte

5h46 : Finale du parallèle par équipes mixte

Ski de fond

7h00 : 50 km libre

Curling

7h05 : Finale hommes

13h05 : Match pour le bronze femmes

Patinage de vitesse

9h30 : Finale de la mass-start hommes

10h00 : Finale de la mass-start femmes

Patinage artistique

12h00 : Programme libre, couple

Hockey sur glace

14h10 : Match pour le bronze hommes

Bobsleigh

13h00 : Manche 3 du bob à deux femmes

14h30 : Manche 4 du bob à deux femmes

Pékin 2022 Le doublé de Gu et les Bleus du skicross : Ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit IL Y A 11 HEURES