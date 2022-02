Pékin 2022

LES GRANDS RENDEZ-VOUS : Fillon-Maillet pour l’histoire, Simon pour sauver ses JO

Grosse journée de nouveau pour le biathlon français puisque les deux mass-starts se disputeront ce vendredi, l’épreuve femmes ayant été avancée d’un jour en raison de la vague de froid et du vent attendus samedi. De quoi doubler les chances tricolores ? C’est probable car les Français peuvent briller chez les hommes comme chez les femmes. À commencer, comme toujours, par Quentin Fillon Maillet.

Déjà sacré sur l’individuel et la poursuite, le Jurassien est monté sur le podium sur chaque épreuve pour le moment dans ces Jeux Olympiques, avec ses médailles d’argent en sprint et lors des deux relais (mixte et hommes). Une sixième médaille sur la mass-start serait historique à plus d’un titre : non seulement, jamais un biathlète n'en a glané autant, mais aucun athlète tous sports confondus n’est déjà parvenu à glaner 6 médailles lors d’une même édition des JO d’hiver ! Mais le Français – et ses trois autres compatriotes, tous aussi ambitieux - aura fort à faire face à l’autre ogre de ces Jeux, le Norvégien Johannes Boe, vainqueur du sprint et des deux relais.

Chez les femmes, le bilan tricolore est plus mitigé avec une seule médaille (Anais Chealier-Bouchet sur le sprint) mais la mass-start est une très bonne dernière occasion pour les Bleues de relever la tête après un relais raté (6e). Surtout pour Julia Simon. La biathlète des Saisies s’était imposée à deux reprises dans la discipline l’hiver dernier et elle est encore montée sur le podium cette saison. Elle adore ce genre de format et la confrontation directe qui en découle. Reste à retrouver sa réussite au tir, qui l’a fuie un peu à Pékin. Sans oublier les autres cartes tricolores, toutes capables de se glisser dans la lutte pour la médaille.

ON A AUSSI HÂTE DE VOIR

Si les Bleus peuvent refaire le coup de Sotchi. Il y a huit ans, les Tricolores avaient réussi un triplé absolument exceptionnel à Sotchi avec le sacre de Jean-Frédéric Chapuis, devant ses compatriotes Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol. Bis repetita en 2022 ? Le champion olympique sera encore au départ à Pékin, accompagné de François Place et, surtout, de Terence Tchiknavorian, meilleur Tricolore à la FIS avec la 3e place mondiale. De quoi rêver à un podium 100% bleu ? Gare au Suisse Ryan Regez, grand favori, et au Canadien Brady Leman, tenant du titre.

Il y a huit ans, le triplé historique du skicross français

Les grands débuts du bob à deux français. Margot Boch, 11e de l'épreuve du monobob de ces JO de Pékin va être associée à Clara Sénéchal pour les deux premières courses féminines du bob à deux. Une participation historique pour les tricolores puisque la France n'a jamais qualifié le moindre binôme dans l'histoire de cette discipline.

Boch : "J'ai fait des erreurs qui m'ont couté cher"

Qui pourra contester la domination russe en couple. Si le coupe tentant du titre du patinage en couple est allemand (mais non présent) et si les Chinois Sui et Han vont figure de favoris théoriques avec leur statut de vice-champions olympiques en titre, le Comité Olympique de Russie s’avance tout de même comme la nation la plus à même de briguer l’or dans l’épreuve de couple. Notamment Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, sacrés champions du monde en 2021 devant le couple chinois. Mais les Russes pourront aussi compter sur les couples Rarasova/Morozov et Boikova/Kozlovski.

4 minutes de calvaire et le podium qui s’envole : Valieva a vécu un cauchemar

Si Gu peut devenir la première multittrée en ski acrobatique. Depuis l’arrivée du ski acrobatique aux jeux olympiques en 1992 à Albertville, aucune skieuse n’a jamais réussi à décrocher deux titres olympiques, que ce soit dans la même discipline ou non. Une performance que la Chinoise Ailing Gu pourrait accomplir ce vendredi à l’occasion du halfpipe, dont elle a largement dominé la séance de qualifications. Après être devenue la première skieuse sacrée en Big Air, la Chinoise peut continuer à marquer l’histoire.

Le chiffre à avoir en tête

Le chiffre du jour : Une 3e médaille pour rentrer dans l'histoire pour Eileen Gu

Les Français en lice

Biathlon

Mass start femmes : Anais Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Anais Bescond, Julia Simon

Mass start hommes : Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Fabien Claude

Fillon Maillet : "Je n’avais pas ressenti autant de tension depuis le début des Jeux"

Ski acrobatique

Skicross hommes : Terence Tchiknavorian, Bastien Midol, François Place, Jean-Frédéric Chapuis

Bobsleigh

Duobob : Margot Boch et Carla Senechal

Les finales de vendredi :

Ski acrobatique

2h30 : Halfpipe femmes

8h10 : Skicross hommes

Biathlon

8h00 : Mass start femmes

10h00 : Mass start hommes

Patinage de vitesse

9h30 : 1000m hommes

