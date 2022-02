Par Géraldine WEBER en Chine

Jeudi. 9 heures du matin. Paris. Direction Charles-de-Gaulle. Le grand départ pour Pékin et les Jeux Olympiques, c’est maintenant. Premier avion pour une escale à Londres. Et premier coup de chaud. Au moment de procéder à mon check in, je me rends compte que ma Green Card, la déclaration de santé, n’est… pas validée par le comité d’organisation des Jeux Olympiques. "Disapproved", puis-je lire. Qu’importe, je grimpe dans l’avion pour Londres. Avec la crainte de rester bloquée en Angleterre et, déjà, dire adieu aux anneaux olympiques.

Arrivée sur le sol britannique à l’heure du lunch, je refais une demande de Carte Verte et je découvre qu’il fallait simplement de nouveau renseigner les résultats du test PCR que j’ai effectué 72 heures avant de partir. Après le coup de clim’, le message qui réchauffe le coeur : je suis “validée”. Direction la Chine. Direction Pékin. Direction les Jeux. Enfin… pas tout de suite.

Un test COVID-19 à Pekin 2022 Crédit: Getty Images

Prise de température, test nasal, test buccal

L’escale londonienne dure. 20h30, enfin le moment de monter dans l’avion. Décollage à 21 heures. Vol tranquille. Arrivée à Pékin, 15 heures, heure locale. L’arrivée sur un autre continent. Dans un autre monde, presque. J’ai l’impression d’avoir posé les pieds sur la lune, alors que plein de bonshommes en combinaison blanche, couverts de la tête aux pieds nous accueillent pour le check ultime au cœur d’une partie de l’aéroport qui nous est complètement dédiée, afin de rester dans notre bulle, déjà. Tout le monde en rang d’oignon. Personne ne moufte. Feu vert, on avance. Sinon, on attend.

Prise de température, test nasal, test buccal. La totale. Puis questionnaires dans un aéroport qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un no man’s land. Un autre monde. Une autre planète. Il est 17h30 quand nous découvrons les cars qui vont nous déposer sur chacune des zones des Jeux Olympiques. Cars qui ont déjà bien vécu et qui ont la fâcheuse habitude de bipper dès que quelqu’un bouge un peu trop son séant ou tente de se détacher. De quoi devenir fou. A défaut, on en rit.

Il est 18h, en vrai, quand on démarre. Parce que le chauffeur s’est arrêté. Une demi-heure complète et, finalement, est reparti. Cette fois pour de bon. Trois heures et demie de voyage sans chauffage. Moins 20 degrés à l’extérieur. Pieds frigorifiés. Vitres gelées. On entre dans le vif du sujet.

Enfin, l’arrivée !, pense-t-on. Mais une dernière étape nous attend : les valises doivent passer au scanner. On les sort du bus, on les scanne, on est scanné aussi, on les rempile, on remonte. C’est reparti. Pour de bon. Et là, divine surprise : le chauffage réchauffe nos corps.

22h30. Arrivée à l’hôtel, enfin. Là aussi, des combinaisons blanches nous souhaitent la bienvenue. L’heure de monter dans nos chambres. Hôtel franchement plaisant. Chambre spacieuse, wifi qui fonctionne. Whatsapp, un peu moins. Un détail vite oublié par la découverte de la soirée : le petit plus qui ne manque pas de nous faire réagir : les toilettes à led bleu façon boite de nuit avec siège chauffant… Il en fallait peu pour nous rendre le sourire. Quarante-deux heures plus tard, Zhangjiakou nous voilà. Que les Jeux commencent.

