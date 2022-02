Jeux Olympiques

Pékin 2022 - Pas de médaille bleue pour ce dernier jour, la Finlande enfin sacrée en hockey : le film du jour

JEUX OLYMPIQUES - Les Jeux Olympiques de Pékin se referment aujourd'hui et le dernier film du jour vient de sortir. Nicolas Miklusiak revient sur les deux échecs bleus en ski alpin et en ski de fond. Les dernières médailles ont été distribuées et la Finlande connait son premier sacre en hockey alors que les Britanniques récupèrent l'or en curling. (Réalisation : Nicolas Miklusiak)

