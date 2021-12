Les JO de Pékin 2022 n'auront lieu qu'en février 2022 mais face à la recrudescence de cas de Covid à travers le monde, les organisateurs sont conscients du risque à venir. Les autorités chinoises ont déclaré ce jeudi être prêtes à faire face à des foyers épidémiques lors de la compétition. Des hôpitaux ont déjà été désignés pour y envoyer les futurs athlètes testés positif.

"Il y aura certainement des infections et il est possible qu'un foyer de contamination à petite échelle se produise", a déclaré Huang Chun, chargé de contrôler la propagation du virus pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, lors d'une réunion d'information. Selon lui, l'événement présente un "risque très élevé de transmission".

Des mesures sanitaires renforcées

La Chine adopte depuis le milieu de l'année dernière une stratégie "zéro Covid": restrictions strictes aux frontières, confinements localisés, longues quarantaines et traçage de la population. Elle réussit ainsi officiellement à maintenir des taux d'infection à un niveau très faible. Un simple cas peut entraîner des dépistages massifs ou des confinements.

Des mesures strictes encore renforcées en prévision de l'arrivée de milliers d'athlètes étrangers pour les. La capitale Pékin exige désormais des tests Covid négatifs pour tous les visiteurs et limite les vols en provenance d'autres villes. Outre les vaccinations obligatoires avant l'atterrissage en Chine, tous les athlètes devront églement se soumettre à des tests de dépistage quotidien. Les sportifs testés positifs ne seront pas autorisés à participer aux Jeux.

"Les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver doivent appliquer de manière stricte les principes et les exigences du gouvernement chinois en matière de prévention et de contrôle du virus", a pour sa part martelé Han Zirong.

